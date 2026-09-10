    ONLINE: 18. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

    ONLINE prenos z 18. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.
    ONLINE prenos z 18. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|10. sep 2026 o 11:06
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 18. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2026.

    Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú osemnástou etapou.

    Na program je druhá časovka. Pretekári vyrazia z pobrežia Cádizu na trati, kde môže zohrávať dôležitú úlohu vietor. Očakáva sa, že tento deň prinesie rozdiely medzi favoritmi.

    Kde sledovať cyklistiku v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 18. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2026
    10.09.2026 o 14:07
    18. etapa: El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera (časovka)
    Plánovaný
    Prenos
    Na start časovky je přihlášeno 149 jezdců, peloton již během Vuelty prořídl o 35 jmen včetně největšího favorita Tadeje Pogačara. Jede se tradičně v obráceném pořadí, ve 14:07 tedy začíná Dán Sunekær Norsgaard z Lidl-Treku, který veze pomyslnou „červenou lucernu“. Cyklisté vyrážejí v minutových intervalech, které se pro nejlepší dvacítku prodlužují na dvouminutové. Start Jana Hirta tedy přijde na řadu v 16:19. Jako poslední vyrazí na trať v červeném trikotu vedoucího muže závodu Enric Mas v 16:55.
    Celkové pořadí po 17. etapě (červený trikot)

    1. Enric Mas (ESP) Movistar 60:09:44
    2 Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +2:06
    3. Primož Roglič (SLO) RB–BORA–hansgrohe +2:10
    4. Richard Carapaz (ECU) EF Education–EasyPost +4:24
    5. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS +5:44
    6. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +6:14
    7. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +6:49
    8. Cristian Rodriguez (ESP) XDS Astana +7:01
    9. Clément Berthet (FRA) Groupama – FDJ +7:19
    10. Sepp Kuss (DEN) Visma | Lease a Bike +8:55
    ...
    19. Jan Hirt (CZE) NSN + 43:32
    Pořadí týmů

    1. Decathlon CMA CGM 180:49:41
    2. XDS Astana +57:32
    3. Bahrain Victorious +1:11:15
    4. EF Education – EasyPost +1:14:12
    5. Groupama – FDJ +1:14:27
    Nejlepší mladý jezdec (bílý trikot)

    1. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS 60:15:28
    2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +30
    3. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +10:41
    4. Matthew Riccitello (USA) Decathlon CMA CGM +20:04
    5. Juan Rodríguez (COL) EF Education–EasyPost +24:02
    Nejlepší sprinter (zelený trikot)

    1. Wout Van Aert (NED) Visma | Lease a Bike 295
    2. Matthew Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 239
    3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana 171
    4. Bryan Coquard (FRA) Cofidis 141
    5. Jordi Meeus (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 116
    Nejlepší vrchař (puntíkatý trikot)

    1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 69
    2. Wout Van Aert (NED) Visma | Lease a Bike) 40
    3. Enric Mas (ESP) Movistar 24
    4. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X 23
    5. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 21
    Po dvou etapách s hromadným dojezdem bez vlivu na celkové pořadí a s celkově již čtvrtým a pátým triumfem skvělého sprintera Matthewa Brennana z Vismy čeká peloton před závěrečným vyvrcholením v horách ještě časovka, která by mohla také zdramatizovat boj o celkový triumf na letošní Vueltě. Příležitost na snížení ztráty cítí především Primož Roglič, který útočí na vedoucího Enrica Mase.
    Jedná se o poměrně dlouhou časovku, během jejích 32,5 km cyklisté nastoupají pouhých 190 výškových metrů.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:07.
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    Cyklistika

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