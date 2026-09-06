ONLINE: 15. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú 15. etapou z Palma del Rio do Córdoby na kopcovitej trati dlhej 110,2 kilometra.
Etapa bola pôvodne naplánovaná na 190 km, no organizátori ju skrátili pre extrémne počasie, teploty v Andalúzii majú presiahnuť 40 °C.
Kratšia trať s dvoma stúpaniami tretej kategórie vyzerá ako stvorená pre únik.
Kde dnes sledovať Vuelta a Espaňa 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 15. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
06.09.2026 o 15:00
15. etapa: Palma del Río – Córdoba
Plánovaný
Prenos
Pořadí týmů
1. Decathlon CMA CGM Team 148:45:05
2. XDS Astana Team +1:02:02
3. Bahrain Victorious 1:12:12
1. Decathlon CMA CGM Team 148:45:05
2. XDS Astana Team +1:02:02
3. Bahrain Victorious 1:12:12
Celkové pořadí mladých jezdců (bílý dres):
1. Oscar Onley (Netcompany INEOS) 49:33:56
2. Jakob Omrzel (Bahrain – Victorious) +00:30
3. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) +10:41
1. Oscar Onley (Netcompany INEOS) 49:33:56
2. Jakob Omrzel (Bahrain – Victorious) +00:30
3. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) +10:41
Celkové pořadí o nejlepšího vrchaře (puntíkatý dres):
1. Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 69b
2. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 40b
3. Enric Mas (Movistar Team) 24b
1. Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 69b
2. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 40b
3. Enric Mas (Movistar Team) 24b
Celkové pořadí o nejlepšího sprintera (zelený dres):
1. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 224b
2. Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) 159b
3. Alessandro Romele (XDS Astana Team) 113b
1. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 224b
2. Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) 159b
3. Alessandro Romele (XDS Astana Team) 113b
Celkové pořadí po 14. etapě (červený dres)
1. Enric Mas (Movistar Team) 49:28:12
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +02:06
3. Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +02:10
4. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +04:24
5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) +05:44
6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +06:14
7. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) +06:49
8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) +07:01
9. Clément Berthet (Groupama – FDJ United) +07:19
10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) +08:55
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21. Jan Hirt (NSN Cycling Team) +43:32
1. Enric Mas (Movistar Team) 49:28:12
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +02:06
3. Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +02:10
4. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +04:24
5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) +05:44
6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +06:14
7. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) +06:49
8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) +07:01
9. Clément Berthet (Groupama – FDJ United) +07:19
10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) +08:55
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21. Jan Hirt (NSN Cycling Team) +43:32
Včerejší etapu vyhrál po dlouhém úniku, kterého se účastnilo přes čtyřicet lidí Marco Brenner z Tudoru, který ve stoupání přelstil ve spurtu Santiaga Buitraga z Bahrainu. Oba jezdci zvládli vepředu vydržet v náročném závěru nejdéle.
Jak již bylo řečeno, jedná se o zkoušku, která pravděpodobně přinese únik. Závodníci nastoupají okolo třech tisíc výškových metrů. Úniku nenahrává pouze vysoká teplota, která se zítra očekává. Etapa je jedna z těch kratších, což by mohlo vyhovovat nějakému klasikáři, který zvládá i sólové úniky.
Krásný den plný cyklistiky! Druhý závodní blok letošní La Vuelty zakončí patnáctá etapa. Původně tato část závodu měla měřit téměř 190 kilometrů, avšak kvůli vysokým teplotám, které se zítra očekávají, je nakonec zítřek zkrácen pouze na 110,2 km. Start se taktéž posouvá na patnáctou hodinu. Pořadatelé tuto etapu kvalifikují jako středně kopcovitou. Na trase se nachází dvě vrchařské prémie. Obě dvě jsou kategorie číslo tři (35. a 74.km). Sprinterská prémie se pak nachází na sedmdesátém devátém kilometru. Dle profilu etapy se dá očekávat několik pokusů o únik, avšak uvidíme, jak celou etapu ovlivní ono zkrácení. Etapa začíná v jihošpanělském Palma del Río poblíž města Sevilla. Dále se jede podél NP Sierra Morena de Sevilla až do města Córdoba, kde se dá očekávat finiš okolo 17:30.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 15:00.