    ONLINE: 14. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

    ONLINE prenos zo 14. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.
    ONLINE prenos zo 14. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|5. sep 2026 o 10:33
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo 14. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2026.

    Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú 14. etapou.

    Cyklisti absolvujú horskú trať z Jaénu na Sierra de la Pandera, dlhú 154,5 kilometra s prevýšením viac ako 4 000 metrov.

    Kde dnes sledovať Vuelta a Espaňa 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 14. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2026
    05.09.2026 o 13:33
    14. etapa: Jaén – Sierra de la Pandera
    Plánovaný
    Prenos
    Celkové pořadí po 13. etapě (červený trikot):
    1. Enric Mas (ESP) Movistar 45:08:51
    2. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +1:45
    3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +2:06
    4. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +3:53
    5. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos +4:29
    6. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +4:59
    7. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +5:32
    8. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +7:58
    9. Harold Tejada (COL) XDS Astana +8:33
    10. Clément Berthet (FRA) Groupama-FDJ +11:06
    ...
    19. Jan Hirt (CZE) NSN +39:42
    Na Sierra de la Pandera se v posledních deseti letech jelo pouze dvakrát. V roce 2017 vyhrál Rafael Majka a v roce 2022 Richard Carapaz. Ten bude na trase i dnes.
    Dnešní etapa z Jaénu na Sierra de La Pandera měří 155 kilometrů. Na trase jsou tři horské prémie. Jako první čeká na závodníky Puerto de Los Villares. Prémie druhé kategorie měří 10,5 kilometru a má průměrný sklon 5,5%. Dvacet kilometrů před cílem čeká na závodníky výjezd na Puerto de Locubín. Stoupání měří 8,8 kilometru a má průměrný sklon 5%. Ihned po sjezdu z Locubínu začnou jezdci stoupat na cílové stoupání první kategorie Sierra de la Pandera. Závěrečné stoupání má 11,8 kilometru s průměrným sklonem 7,5%. Na závěr etapy tedy jezdci narazí do stěny a celkové pořadí se bude pravděpodobně opět měnit.
    Hezké odpoledne všem cyklistickým fanouškům! Vuelta je ve své druhé polovině a dnes se společně podíváme na čtrnáctou etapu.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:33.
    Cyklistika

    Cyklistika

    ONLINE prenos zo 14. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.online
    ONLINE prenos zo 14. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.online
    ONLINE: 14. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE
    dnes 10:33
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