ONLINE: 14. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú 14. etapou.
Cyklisti absolvujú horskú trať z Jaénu na Sierra de la Pandera, dlhú 154,5 kilometra s prevýšením viac ako 4 000 metrov.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 14. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
05.09.2026 o 13:33
14. etapa: Jaén – Sierra de la Pandera
Plánovaný
Prenos
Celkové pořadí po 13. etapě (červený trikot):
1. Enric Mas (ESP) Movistar 45:08:51
2. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +1:45
3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +2:06
4. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +3:53
5. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos +4:29
6. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +4:59
7. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +5:32
8. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +7:58
9. Harold Tejada (COL) XDS Astana +8:33
10. Clément Berthet (FRA) Groupama-FDJ +11:06
...
19. Jan Hirt (CZE) NSN +39:42
1. Enric Mas (ESP) Movistar 45:08:51
2. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +1:45
3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +2:06
4. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +3:53
5. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos +4:29
6. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +4:59
7. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +5:32
8. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +7:58
9. Harold Tejada (COL) XDS Astana +8:33
10. Clément Berthet (FRA) Groupama-FDJ +11:06
...
19. Jan Hirt (CZE) NSN +39:42
Na Sierra de la Pandera se v posledních deseti letech jelo pouze dvakrát. V roce 2017 vyhrál Rafael Majka a v roce 2022 Richard Carapaz. Ten bude na trase i dnes.
Dnešní etapa z Jaénu na Sierra de La Pandera měří 155 kilometrů. Na trase jsou tři horské prémie. Jako první čeká na závodníky Puerto de Los Villares. Prémie druhé kategorie měří 10,5 kilometru a má průměrný sklon 5,5%. Dvacet kilometrů před cílem čeká na závodníky výjezd na Puerto de Locubín. Stoupání měří 8,8 kilometru a má průměrný sklon 5%. Ihned po sjezdu z Locubínu začnou jezdci stoupat na cílové stoupání první kategorie Sierra de la Pandera. Závěrečné stoupání má 11,8 kilometru s průměrným sklonem 7,5%. Na závěr etapy tedy jezdci narazí do stěny a celkové pořadí se bude pravděpodobně opět měnit.
Hezké odpoledne všem cyklistickým fanouškům! Vuelta je ve své druhé polovině a dnes se společně podíváme na čtrnáctou etapu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:33.