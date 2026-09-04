ONLINE: 13. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú trinástou etapou.
Jazdcov čaká približne 193 kilometrov dlhá trasa s horským profilom. Štartuje sa v prímorskom meste Almuñécar a finiš hostí Loja pri Granade.
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ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 13. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
04.09.2026 o 12:41
13. etapa: Almuñécar – Loja
Plánovaný
Prenos
Po včerejším náročném horském dojezdu na Calar Alto čeká peloton Vuelty profilově o něco mírnější, ale rozhodně ne jednoduchý den. Třináctá etapa vede z Almuñécaru do Loji, měří 192,8 kilometru a nabídne více než 3 200 výškových metrů. Organizátoři ji označují jako etapu střední obtížnosti.
O podobě závodu může rozhodnout už první hodina. Po pouhých 17 kilometrech začne stoupání na Venta de la Cebada, vrchařskou prémii první kategorie dlouhou 14,1 km s průměrem 5,1 %. Právě zde se dá očekávat velký boj o vytvoření úniku. Následovat bude Alto del Legionario (15,4 km / 3,1 %) a poslední výraznou překážkou se 37 kilometrů před cílem stane Puerto de Granada druhé kategorie (7,4 km / 5,6 %). Odtud už vede převážně klesající profil až do Loji.
Etapa tak nabízí velmi zajímavý souboj uprchlíků s pelotonem. Pokud se dopředu dostane silná skupina, bude pro sprinterské týmy složité ji na členité trase kontrolovat. Mezi hlavní kandidáty patří Wout van Aert, kterému podobný profil sedí a který navíc vede bodovací soutěž. Šanci mohou dostat také Magnus Cort, Thibau Nys, Bastien Tronchon, Axel Laurance nebo Iván Romeo. Pokud by naopak Visma-Lease a Bike držela únik na dostřel, mohl by znovu přijít ke slovu Matthew Brennan, jenž už na letošní Vueltě vyhrál tři etapy.
Favorité na celkové pořadí by tentokrát mohli prožít klidnější den, přesto není profil úplně bez možnosti překvapení. Enric Mas po čtvrtečním útoku na Calar Alto zvýšil náskok v červeném dresu na 1:45 minuty před Primožem Rogličem a 2:06 před Félixem Gallem. Vzhledem k sobotnímu horskému dojezdu na Sierra de La Pandera však bude Movistar pravděpodobně především hlídat nebezpečné soupeře a šetřit síly na mnohem důležitější bitvu.
O podobě závodu může rozhodnout už první hodina. Po pouhých 17 kilometrech začne stoupání na Venta de la Cebada, vrchařskou prémii první kategorie dlouhou 14,1 km s průměrem 5,1 %. Právě zde se dá očekávat velký boj o vytvoření úniku. Následovat bude Alto del Legionario (15,4 km / 3,1 %) a poslední výraznou překážkou se 37 kilometrů před cílem stane Puerto de Granada druhé kategorie (7,4 km / 5,6 %). Odtud už vede převážně klesající profil až do Loji.
Etapa tak nabízí velmi zajímavý souboj uprchlíků s pelotonem. Pokud se dopředu dostane silná skupina, bude pro sprinterské týmy složité ji na členité trase kontrolovat. Mezi hlavní kandidáty patří Wout van Aert, kterému podobný profil sedí a který navíc vede bodovací soutěž. Šanci mohou dostat také Magnus Cort, Thibau Nys, Bastien Tronchon, Axel Laurance nebo Iván Romeo. Pokud by naopak Visma-Lease a Bike držela únik na dostřel, mohl by znovu přijít ke slovu Matthew Brennan, jenž už na letošní Vueltě vyhrál tři etapy.
Favorité na celkové pořadí by tentokrát mohli prožít klidnější den, přesto není profil úplně bez možnosti překvapení. Enric Mas po čtvrtečním útoku na Calar Alto zvýšil náskok v červeném dresu na 1:45 minuty před Primožem Rogličem a 2:06 před Félixem Gallem. Vzhledem k sobotnímu horskému dojezdu na Sierra de La Pandera však bude Movistar pravděpodobně především hlídat nebezpečné soupeře a šetřit síly na mnohem důležitější bitvu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:41.