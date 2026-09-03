ONLINE: 12. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú dvanástou etapou.
Jazdcov čaká približne 167 kilometrov dlhá horská trasa so štartom v meste Vera, cieľ bude v Observatorium Calar Alto.
Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 12. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
03.09.2026 o 13:07
12. etapa: Vera – Observatórium Calar Alto
Plánovaný
Prenos
Celkové pořadí po 11. etapě (červený trikot):
1. Enric Mas (ESP) Movistar) 35:59:02
3. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +1:18
3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +1:39
4. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos +2:20
5. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +3:26
6. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +3:55
7. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +4:09
8. Harold Tejada (COL) XDS Astana +4:39
9. Gregor Mühlberger (AUT) Decathlon CMA CGM +7:33
10. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +8:05
...
24. Jan Hirt (CZE) NSN +31:05
1. Enric Mas (ESP) Movistar) 35:59:02
3. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +1:18
3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +1:39
4. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos +2:20
5. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +3:26
6. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +3:55
7. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +4:09
8. Harold Tejada (COL) XDS Astana +4:39
9. Gregor Mühlberger (AUT) Decathlon CMA CGM +7:33
10. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +8:05
...
24. Jan Hirt (CZE) NSN +31:05
Pořadí mladých jezdců (bílý trikot):
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos 36:01:22
2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +5:45
3. Jarno Widar (BEL) Lotto Intermarché +7:14
4. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +11:31
5. Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM +13:16
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos 36:01:22
2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +5:45
3. Jarno Widar (BEL) Lotto Intermarché +7:14
4. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +11:31
5. Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM +13:16
Pořadí týmů:
1. Decathlon CMA CGM 108:13:58
2. NetCompany Ineos +42:55
3. XDS Astana +50:12
4. Visma | Lease a Bike +50:54
5. EF Education – EasyPost +51:56
1. Decathlon CMA CGM 108:13:58
2. NetCompany Ineos +42:55
3. XDS Astana +50:12
4. Visma | Lease a Bike +50:54
5. EF Education – EasyPost +51:56
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Wout van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 174
2. James Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 117
3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana 96
4. Bryan Coquard (FRA) Cofidis 94
5. Ethan Hayter (GBR) Soudal Quick-Step 77
1. Wout van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 174
2. James Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 117
3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana 96
4. Bryan Coquard (FRA) Cofidis 94
5. Ethan Hayter (GBR) Soudal Quick-Step 77
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkatý trikot):
1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 31
2. Enric Mas (ESP) Movistar) 24
3. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X 19
4. Wout van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 19
5. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 14
1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 31
2. Enric Mas (ESP) Movistar) 24
3. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X 19
4. Wout van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 19
5. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 14
Dvanáctá etapa letošní Vuelty patří k nejnáročnějším, zejména posledních 60 z jejích celkových 167 kilometrů z Very do cíle v observatoři Calar Alto, položené 2137 metrů nad mořem v pohoří Los Filabres.
Cyklisté se vydají směrem vzhůru hned od startu, první polovina etapy nabídne tři vrchařské prémie 2. a 3. kategorie a po delším sjezdu z vrcholu Collado García to vypukne. Nejprve budou muset závodníci vyšlapat přes 1300 výškových metrů na vrchol Velefique 30 km před cílem (13,1 km ; 7,2%), odtud následuje dvanáctikilometrový sjezd a závěrečný výstup do cíle, kde je rovněž prémie 1. kategorie, nabídne opět přes 900 metrů převýšení (17 km ; 5,6%), kde je příležitost získat i ztratit mnoho minut v boji o celkové prvenství.
Cyklisté se vydají směrem vzhůru hned od startu, první polovina etapy nabídne tři vrchařské prémie 2. a 3. kategorie a po delším sjezdu z vrcholu Collado García to vypukne. Nejprve budou muset závodníci vyšlapat přes 1300 výškových metrů na vrchol Velefique 30 km před cílem (13,1 km ; 7,2%), odtud následuje dvanáctikilometrový sjezd a závěrečný výstup do cíle, kde je rovněž prémie 1. kategorie, nabídne opět přes 900 metrů převýšení (17 km ; 5,6%), kde je příležitost získat i ztratit mnoho minut v boji o celkové prvenství.
Po středeční sprinterské etapě, v níž oslavil již třetí etapový triumf Brit Matthew Brennan z Vismy, se opět na Vueltu vrací boj o celkové pořadí, který má po odstoupení největšího favorita Tadeje Pogačara nejlépe rozjetý domácí Enric Mas z Movistaru.
V horské etapě v Andalusii bude hájit náskok na zkušeného Rogliče, Galla či Onleyho, kterému už sotva unikne bílý trikot nejlepšího mladého jezdce.
V horské etapě v Andalusii bude hájit náskok na zkušeného Rogliče, Galla či Onleyho, kterému už sotva unikne bílý trikot nejlepšího mladého jezdce.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:07.