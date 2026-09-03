    ONLINE: 12. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

    ONLINE prenos z 12. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.
    ONLINE prenos z 12. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE. (Autor: X/La Vuelta)
    Sportnet|3. sep 2026 o 10:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 12. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2026.

    Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú dvanástou etapou.

    Jazdcov čaká približne 167 kilometrov dlhá horská trasa so štartom v meste Vera, cieľ bude v Observatorium Calar Alto.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 12. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2026
    03.09.2026 o 13:07
    12. etapa: Vera – Observatórium Calar Alto
    Plánovaný
    Prenos
    Celkové pořadí po 11. etapě (červený trikot):

    1. Enric Mas (ESP) Movistar) 35:59:02
    3. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +1:18
    3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +1:39
    4. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos +2:20
    5. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +3:26
    6. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +3:55
    7. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +4:09
    8. Harold Tejada (COL) XDS Astana +4:39
    9. Gregor Mühlberger (AUT) Decathlon CMA CGM +7:33
    10. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +8:05
    ...
    24. Jan Hirt (CZE) NSN +31:05
    Pořadí mladých jezdců (bílý trikot):

    1. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos 36:01:22
    2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +5:45
    3. Jarno Widar (BEL) Lotto Intermarché +7:14
    4. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +11:31
    5. Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM +13:16
    Pořadí týmů:

    1. Decathlon CMA CGM 108:13:58
    2. NetCompany Ineos +42:55
    3. XDS Astana +50:12
    4. Visma | Lease a Bike +50:54
    5. EF Education – EasyPost +51:56
    Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):

    1. Wout van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 174
    2. James Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 117
    3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana 96
    4. Bryan Coquard (FRA) Cofidis 94
    5. Ethan Hayter (GBR) Soudal Quick-Step 77
    Pořadí vrchařské soutěže (puntíkatý trikot):

    1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 31
    2. Enric Mas (ESP) Movistar) 24
    3. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X 19
    4. Wout van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 19
    5. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 14
    Dvanáctá etapa letošní Vuelty patří k nejnáročnějším, zejména posledních 60 z jejích celkových 167 kilometrů z Very do cíle v observatoři Calar Alto, položené 2137 metrů nad mořem v pohoří Los Filabres.
    Cyklisté se vydají směrem vzhůru hned od startu, první polovina etapy nabídne tři vrchařské prémie 2. a 3. kategorie a po delším sjezdu z vrcholu Collado García to vypukne. Nejprve budou muset závodníci vyšlapat přes 1300 výškových metrů na vrchol Velefique 30 km před cílem (13,1 km ; 7,2%), odtud následuje dvanáctikilometrový sjezd a závěrečný výstup do cíle, kde je rovněž prémie 1. kategorie, nabídne opět přes 900 metrů převýšení (17 km ; 5,6%), kde je příležitost získat i ztratit mnoho minut v boji o celkové prvenství.
    Po středeční sprinterské etapě, v níž oslavil již třetí etapový triumf Brit Matthew Brennan z Vismy, se opět na Vueltu vrací boj o celkové pořadí, který má po odstoupení největšího favorita Tadeje Pogačara nejlépe rozjetý domácí Enric Mas z Movistaru.
    V horské etapě v Andalusii bude hájit náskok na zkušeného Rogliče, Galla či Onleyho, kterému už sotva unikne bílý trikot nejlepšího mladého jezdce.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:07.
    Cyklistika

    Cyklistika

    ONLINE prenos z 12. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.online
    ONLINE prenos z 12. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.online
    ONLINE: 12. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE
    dnes 10:00
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