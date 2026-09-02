    ONLINE: 11. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

    ONLINE prenos z 11. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.
    ONLINE prenos z 11. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|2. sep 2026 o 11:10
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 11. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2026.

    Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú jedenástou etapou.

    Jazdcov čakala približne 154 kilometrov dlhá rovináatá trasa so štartom v meste Cartagena, cieľ je v meste Lorca.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 11. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, streda, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2026
    02.09.2026 o 14:08
    11. etapa: Cartagena – Lorca
    Plánovaný
    Prenos
    Celkové pořadí po 10. etapě (červený dres):
    1. Enric Mas (Movistar Team) 32:41:44
    2. Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +1:18
    3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +1:39
    4. Oscar Onley (Netcompany INEOS) +2:20
    5. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +3:26
    6. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) +3:55
    7. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) +4:09
    8. Harold Tejada (XDS Astana Team) +4:39
    9. Gregor Mühlberger (Decathlon CMG CGM Team) +7:33
    10. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +8:05
    Na závodníky čeká spíše transportní etapa, která měří 154 kilometrů a na trase je pouze jedna vrchařská prémie třetí kategorie. Prémie Alto de Aledo vrcholí 30 kilometrů před cílem a je možné, že se na ní bude rozhodovat o vítězi etapy.
    Hezké odpoledne všem cyklistickým fanouškům! Vuelta jde do své druhé poloviny a dnes náš čeká etapa z Cartageny do Lorca.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:08.
    Cyklistika

    Cyklistika

    ONLINE prenos z 11. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.online
    ONLINE prenos z 11. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.online
    ONLINE: 11. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE
    dnes 11:10
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