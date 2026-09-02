ONLINE: 11. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú jedenástou etapou.
Jazdcov čakala približne 154 kilometrov dlhá rovináatá trasa so štartom v meste Cartagena, cieľ je v meste Lorca.
Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 11. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, streda, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
02.09.2026 o 14:08
11. etapa: Cartagena – Lorca
Plánovaný
Prenos
Celkové pořadí po 10. etapě (červený dres):
1. Enric Mas (Movistar Team) 32:41:44
2. Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +1:18
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +1:39
4. Oscar Onley (Netcompany INEOS) +2:20
5. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +3:26
6. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) +3:55
7. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) +4:09
8. Harold Tejada (XDS Astana Team) +4:39
9. Gregor Mühlberger (Decathlon CMG CGM Team) +7:33
10. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +8:05
1. Enric Mas (Movistar Team) 32:41:44
2. Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +1:18
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +1:39
4. Oscar Onley (Netcompany INEOS) +2:20
5. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +3:26
6. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) +3:55
7. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) +4:09
8. Harold Tejada (XDS Astana Team) +4:39
9. Gregor Mühlberger (Decathlon CMG CGM Team) +7:33
10. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +8:05
Na závodníky čeká spíše transportní etapa, která měří 154 kilometrů a na trase je pouze jedna vrchařská prémie třetí kategorie. Prémie Alto de Aledo vrcholí 30 kilometrů před cílem a je možné, že se na ní bude rozhodovat o vítězi etapy.
Hezké odpoledne všem cyklistickým fanouškům! Vuelta jde do své druhé poloviny a dnes náš čeká etapa z Cartageny do Lorca.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:08.