ONLINE: 10. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú desiatou etapou.
Jazdcov čaká približne 185 kilometrov dlhá kopcovitá trasa so štartom v meste Alcaraz, cieľ bude v Elche de la Sierra.
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ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 10. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
01.09.2026 o 13:00
10. etapa: Alcaraz – Elche de la Sierra
Plánovaný
Prenos
Etapa
Závodníky dnes čeká 184 kilometrů dlouhá etapa z městečka Alcaraz do Elche. Do druhého týdne vstoupí závodnicí zvlněnou etapou. Po trase jsou tři bodovaná stoupání třetí kategorie. Poslední z nich Puerto de Socovos je na programu jen dvacet kilometrů před cílem v Elche. Posledních osm kilometrů se navíc pouze stoupá. Sprinteři tak v případě hromadného dojezdu budou potřebovat výraznou pomoc.
Závodníky dnes čeká 184 kilometrů dlouhá etapa z městečka Alcaraz do Elche. Do druhého týdne vstoupí závodnicí zvlněnou etapou. Po trase jsou tři bodovaná stoupání třetí kategorie. Poslední z nich Puerto de Socovos je na programu jen dvacet kilometrů před cílem v Elche. Posledních osm kilometrů se navíc pouze stoupá. Sprinteři tak v případě hromadného dojezdu budou potřebovat výraznou pomoc.
Celkové pořadí týmů:
1. Decathlon CMA CGM Team 85:59:01
2. NetCompany INEOS Cycling Team +42:30
3. Team Visma | Lease a Bike +49:34
4. XDS Astana Team +50:12
5. EF Education-EasyPost +51:56
1. Decathlon CMA CGM Team 85:59:01
2. NetCompany INEOS Cycling Team +42:30
3. Team Visma | Lease a Bike +49:34
4. XDS Astana Team +50:12
5. EF Education-EasyPost +51:56
Nejlepší mladý jezdec (bílý dres):
1. Oscar Onley (Netcompany INEOS) 28:36:23
2. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +5:45
3. Jarno Widar (Lotto Intermarché) +7:14
4. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) +11:31
5. Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) +13:16
1. Oscar Onley (Netcompany INEOS) 28:36:23
2. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +5:45
3. Jarno Widar (Lotto Intermarché) +7:14
4. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) +11:31
5. Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) +13:16
Celkové pořadí o zelený dres (nejlepší sprinter):
1. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 124b
2. James Matthew Brenna (Team Visma | Lease a Bike) 67b
3. Alessandro Romele (XDS Astana Team) 59b
4. Mads Pedersen (Lidl – Trek) 58b
5. Ethan Edward Hayter (Soudal Quick-Step) 57b
1. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 124b
2. James Matthew Brenna (Team Visma | Lease a Bike) 67b
3. Alessandro Romele (XDS Astana Team) 59b
4. Mads Pedersen (Lidl – Trek) 58b
5. Ethan Edward Hayter (Soudal Quick-Step) 57b
Celkové pořadí o puntíkatý dres (nejlepší vrchař):
1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) 29b
2. Enric Mas (Movistar Team) 24b
3. Andreas Leknessund (UNO – X Mobility) 19b
4. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 16b
5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) 13b
1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) 29b
2. Enric Mas (Movistar Team) 24b
3. Andreas Leknessund (UNO – X Mobility) 19b
4. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 16b
5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) 13b
Celkové pořadí po deváté etapě (červený dres):
1. Enric Mas (Movistar Team) 28:34:03
2. Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +1:18
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +1:39
4. Oscar Onley (Netcompany INEOS) +2:20
5. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +3:26
6. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) +3:55
7. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) +4:09
8. Harold Tejada (XDS Astana Team) +4:39
9. Gregor Mühlberger (Decathlon CMG CGM Team) +7:33
10. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +8:05
...
22. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +31:05
1. Enric Mas (Movistar Team) 28:34:03
2. Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +1:18
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +1:39
4. Oscar Onley (Netcompany INEOS) +2:20
5. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +3:26
6. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) +3:55
7. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) +4:09
8. Harold Tejada (XDS Astana Team) +4:39
9. Gregor Mühlberger (Decathlon CMG CGM Team) +7:33
10. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +8:05
...
22. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +31:05
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:00.