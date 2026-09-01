    ONLINE: 10. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

    ONLINE prenos z 10. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.
    ONLINE prenos z 10. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE. (Autor: X/La Vuelta)
    Sportnet|1. sep 2026 o 10:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 10. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2026.

    Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú desiatou etapou.

    Jazdcov čaká približne 185 kilometrov dlhá kopcovitá trasa so štartom v meste Alcaraz, cieľ bude v Elche de la Sierra.

    Kde sledovať Vueltu v tv?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 10. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2026
    01.09.2026 o 13:00
    10. etapa: Alcaraz – Elche de la Sierra
    Plánovaný
    Prenos
    Etapa

    Závodníky dnes čeká 184 kilometrů dlouhá etapa z městečka Alcaraz do Elche. Do druhého týdne vstoupí závodnicí zvlněnou etapou. Po trase jsou tři bodovaná stoupání třetí kategorie. Poslední z nich Puerto de Socovos je na programu jen dvacet kilometrů před cílem v Elche. Posledních osm kilometrů se navíc pouze stoupá. Sprinteři tak v případě hromadného dojezdu budou potřebovat výraznou pomoc.
    Celkové pořadí týmů:

    1. Decathlon CMA CGM Team 85:59:01
    2. NetCompany INEOS Cycling Team +42:30
    3. Team Visma | Lease a Bike +49:34
    4. XDS Astana Team +50:12
    5. EF Education-EasyPost +51:56
    Nejlepší mladý jezdec (bílý dres):

    1. Oscar Onley (Netcompany INEOS) 28:36:23
    2. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +5:45
    3. Jarno Widar (Lotto Intermarché) +7:14
    4. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) +11:31
    5. Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) +13:16
    Celkové pořadí o zelený dres (nejlepší sprinter):

    1. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 124b
    2. James Matthew Brenna (Team Visma | Lease a Bike) 67b
    3. Alessandro Romele (XDS Astana Team) 59b
    4. Mads Pedersen (Lidl – Trek) 58b
    5. Ethan Edward Hayter (Soudal Quick-Step) 57b
    Celkové pořadí o puntíkatý dres (nejlepší vrchař):

    1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) 29b
    2. Enric Mas (Movistar Team) 24b
    3. Andreas Leknessund (UNO – X Mobility) 19b
    4. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 16b
    5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) 13b
    Celkové pořadí po deváté etapě (červený dres):

    1. Enric Mas (Movistar Team) 28:34:03
    2. Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +1:18
    3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +1:39
    4. Oscar Onley (Netcompany INEOS) +2:20
    5. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +3:26
    6. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) +3:55
    7. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) +4:09
    8. Harold Tejada (XDS Astana Team) +4:39
    9. Gregor Mühlberger (Decathlon CMG CGM Team) +7:33
    10. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +8:05
    ...
    22. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +31:05
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:00.
    Cyklistika

    Cyklistika

    ONLINE prenos z 10. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.online
    ONLINE prenos z 10. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.online
    ONLINE: 10. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE
    dnes 10:00
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