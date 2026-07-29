Tour de France môže štartovať v Berlíne. Riaditeľ pretekov: Veľmi dôležité výročie pre Nemcov

Riaditeľ cyklistických pretekov Tour de France Christian Prudhomme uviedol, že ho zaujala nemecká kandidatúra na usporiadanie štartu podujatia v roku 2029.
„Projekt, ktorý nám predložili, je nepochybne atraktívny a preskúmame ho s maximálnou starostlivosťou,“ povedal 65-ročný Francúz v Berlíne pri oficiálnom odovzdaní ponuky Nemeckou cyklistickou federáciou a združením „Grand Départ Allemagne“.
Prudhomme osobitne zdôraznil historický význam organizácie „Grand Départ“ v Berlíne, Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durínsku 40 rokov po revolúcii a páde Berlínskeho múru.
„Toto je pre Nemcov veľmi dôležité výročie. Ale aj pre celú Európu a mimo nej, pre všetkých ľudí, ktorí veria v slobodu,“ povedal pred Brandenburskou bránou.
O hostiteľskom mieste rozhodne organizátor Tour de France - Amaury Sport Organisation (ASO) začiatkom roka 2027.
„Grand Départ“ zvyčajne zahŕňa prezentáciu tímov a niekoľko úvodných etáp. Nemecko chce vo svojom projekte zorganizovať prológ v Berlíne a tri etapy cez Sasko-Anhaltsko, Durínsko a Sasko.
Trasa má prechádzať historickými miestami a zdôrazniť cyklistickú tradíciu východného Nemecka.
O štart Tour v roku 2029 sa uchádzajú aj Slovinsko a české hlavné mesto Praha. Informovala agentúra dpa.