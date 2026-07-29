    Tour de France môže štartovať v Berlíne. Riaditeľ pretekov: Veľmi dôležité výročie pre Nemcov

    Momentka z Tour de France 2026.
    Momentka z Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. júl 2026 o 13:52
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    Trasa má prechádzať historickými miestami a zdôrazniť cyklistickú tradíciu.

    Riaditeľ cyklistických pretekov Tour de France Christian Prudhomme uviedol, že ho zaujala nemecká kandidatúra na usporiadanie štartu podujatia v roku 2029.

    „Projekt, ktorý nám predložili, je nepochybne atraktívny a preskúmame ho s maximálnou starostlivosťou,“ povedal 65-ročný Francúz v Berlíne pri oficiálnom odovzdaní ponuky Nemeckou cyklistickou federáciou a združením „Grand Départ Allemagne“.

    Prudhomme osobitne zdôraznil historický význam organizácie „Grand Départ“ v Berlíne, Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durínsku 40 rokov po revolúcii a páde Berlínskeho múru.

    „Toto je pre Nemcov veľmi dôležité výročie. Ale aj pre celú Európu a mimo nej, pre všetkých ľudí, ktorí veria v slobodu,“ povedal pred Brandenburskou bránou.

    O hostiteľskom mieste rozhodne organizátor Tour de France - Amaury Sport Organisation (ASO) začiatkom roka 2027.

    „Grand Départ“ zvyčajne zahŕňa prezentáciu tímov a niekoľko úvodných etáp. Nemecko chce vo svojom projekte zorganizovať prológ v Berlíne a tri etapy cez Sasko-Anhaltsko, Durínsko a Sasko.

    Trasa má prechádzať historickými miestami a zdôrazniť cyklistickú tradíciu východného Nemecka.

    O štart Tour v roku 2029 sa uchádzajú aj Slovinsko a české hlavné mesto Praha. Informovala agentúra dpa.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Momentka z Tour de France 2026.
    Momentka z Tour de France 2026.
    Tour de France môže štartovať v Berlíne. Riaditeľ pretekov: Veľmi dôležité výročie pre Nemcov
    dnes 13:52
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