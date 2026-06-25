    Ovplyvnia národné majstrovstvá v cyklistike vysoké teploty? Organizátori môžu zasiahnuť do trasy

    Lukáš Kubiš.
    Lukáš Kubiš. (Autor: Ján Melicher)
    ČTK|25. jún 2026 o 12:28
    ShareTweet0

    Dnes sú na šampionáte na programe časovky.

    Extrémne vysoké teploty, ktoré predpovedajú meteorológovia pre nadchádzajúce dni, môžu ovplyvniť na víkend plánované cestné preteky spoločných majstrovstiev Česka a Slovenska v cestnej cyklistike v Jeseníku. Organizátori zvažujú skrátenie jednotlivých trás.

    "Situácia je taká, že sa o skrátení trás uvažuje pre sobotu aj nedeľu, ale rozhodnutie padne až na porade tímov.

    A tá je pre sobotňajšie preteky naplánovaná na piatkový večer a pre nedeľné preteky (elitné kategórie mužov) na sobotňajší večer," informoval ČTK marketingový manažér Českého zväzu cyklistiky Martin Dvořák.

    V sobotu majú preteky s hromadným štartom absolvovať juniori, juniorky a ženy elitnej kategórie.

    Juniorky by podľa pôvodných plánov mali ísť 78,6 km, juniori a ženy majú podstúpiť 104,8 km dlhú trať.

    Nedeľňajšie preteky mužov, ktoré majú byť profilom najťažšie v histórii, sú naplánované na 209,6 km.

    Dnes sú na šampionáte na programe časovky, v piatok je voľný deň.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová.
    Chladoňová predviedla v časovke suverénny výkon. Po roku obhájila národný titul
    dnes 12:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Ovplyvnia národné majstrovstvá v cyklistike vysoké teploty? Organizátori môžu zasiahnuť do trasy