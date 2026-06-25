Ovplyvnia národné majstrovstvá v cyklistike vysoké teploty? Organizátori môžu zasiahnuť do trasy

Extrémne vysoké teploty, ktoré predpovedajú meteorológovia pre nadchádzajúce dni, môžu ovplyvniť na víkend plánované cestné preteky spoločných majstrovstiev Česka a Slovenska v cestnej cyklistike v Jeseníku. Organizátori zvažujú skrátenie jednotlivých trás.
"Situácia je taká, že sa o skrátení trás uvažuje pre sobotu aj nedeľu, ale rozhodnutie padne až na porade tímov.
A tá je pre sobotňajšie preteky naplánovaná na piatkový večer a pre nedeľné preteky (elitné kategórie mužov) na sobotňajší večer," informoval ČTK marketingový manažér Českého zväzu cyklistiky Martin Dvořák.
V sobotu majú preteky s hromadným štartom absolvovať juniori, juniorky a ženy elitnej kategórie.
Juniorky by podľa pôvodných plánov mali ísť 78,6 km, juniori a ženy majú podstúpiť 104,8 km dlhú trať.
Nedeľňajšie preteky mužov, ktoré majú byť profilom najťažšie v histórii, sú naplánované na 209,6 km.
Dnes sú na šampionáte na programe časovky, v piatok je voľný deň.