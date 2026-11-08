Roztrhal pelotón, no v šprinte mu chýbali sily. Slovákovi tesne ušla medaila

Slovenskému cyklistovi Timotejovi Michalíkovi tesne ušlo pódiové umiestnenie v pretekoch s hromadným štartom na olympijských hrách mládeže v Dakare.
Na nedeľňajšej 76,5 km dlhej trati zaostal v záverečnom špurte za víťazným Belgičanom Daanom Wilmsenom, Stepanom Bortnikom z Ruska a austrálskym pretekárom Calebom McKenziem.
Michalík inicioval tri kolá pred koncom útok, ktorý definitívne roztrhal pelotón, no v predcieľovom šprinte vedúcej štvorice mu už chýbali sily.
„Na to, že boli preteky krátke, boli dosť náročné. Bolo v nich veľa nástupov. Snažil som sa byť vždy vpredu. Vytvoril som aj záverečný atak, z ktorého sa mi podarilo došpurtovať na 4. mieste. Je škoda, že mi medaila ušla o taký kúsok, ale som spokojný so svojím výkonom aj celkovo s týmto dňom,“ hodnotil Michalík podľa olympic.sk.
Karolína Hajduková obsadila medzi dievčatami 13. miesto, do cieľa prišla v hlavnej skupine v rovnakom čase ako víťazka Angelina Novolodská z Ruska za 1:31:19 hodiny.
„Preteky sa vyvíjali celkom podľa mojich predstáv. V závere som to však pozične nezvládla úplne ideálne.
Predo mnou bola menšia kolízia, musela som spomaliť a nemala som potom dobrú pozíciu do šprintu. Škoda, lebo nohy som mala celkom dobré a aj výkonnostne som bola dobre pripravená,“ konštatovala Hajduková.
Druhá na 59,5 km dlhej trati finišovala Elsie Appsová z Austrálie a bronz získala Linda Sitková z Česka.
OH mládeže - cyklistika
preteky s hromadným štartom:
dievčatá (59,5 km): 1. Angelina Novolodská (Rus.) 1:31:19 h, 2. Elsie Appsová (Aus.). 3. Linda Sitková (ČR), ..., 13. Karolína HAJDUKOVÁ (SR) všetky rovnaký čas
chlapci (76,5 km): 1. Daan Wilmsen (Belg.) 1:47:04 h, 2. Stepan Bortnik (Rus.), 3. Caleb McKenzie (Austr.), 4. Timotej MICHALÍK (SR) všetci rovnaký čas