    Roztrhal pelotón, no v šprinte mu chýbali sily. Slovákovi tesne ušla medaila

    Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky do 23 rokov na MS 2026.
    Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky do 23 rokov na MS 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
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    TASR|8. nov 2026 o 15:55
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    Útok inicioval tri kolá pred koncom.

    Slovenskému cyklistovi Timotejovi Michalíkovi tesne ušlo pódiové umiestnenie v pretekoch s hromadným štartom na olympijských hrách mládeže v Dakare.

    Na nedeľňajšej 76,5 km dlhej trati zaostal v záverečnom špurte za víťazným Belgičanom Daanom Wilmsenom, Stepanom Bortnikom z Ruska a austrálskym pretekárom Calebom McKenziem.

    Michalík inicioval tri kolá pred koncom útok, ktorý definitívne roztrhal pelotón, no v predcieľovom šprinte vedúcej štvorice mu už chýbali sily.

    „Na to, že boli preteky krátke, boli dosť náročné. Bolo v nich veľa nástupov. Snažil som sa byť vždy vpredu. Vytvoril som aj záverečný atak, z ktorého sa mi podarilo došpurtovať na 4. mieste. Je škoda, že mi medaila ušla o taký kúsok, ale som spokojný so svojím výkonom aj celkovo s týmto dňom,“ hodnotil Michalík podľa olympic.sk.

    Karolína Hajduková obsadila medzi dievčatami 13. miesto, do cieľa prišla v hlavnej skupine v rovnakom čase ako víťazka Angelina Novolodská z Ruska za 1:31:19 hodiny.

    „Preteky sa vyvíjali celkom podľa mojich predstáv. V závere som to však pozične nezvládla úplne ideálne.

    Predo mnou bola menšia kolízia, musela som spomaliť a nemala som potom dobrú pozíciu do šprintu. Škoda, lebo nohy som mala celkom dobré a aj výkonnostne som bola dobre pripravená,“ konštatovala Hajduková.

    Druhá na 59,5 km dlhej trati finišovala Elsie Appsová z Austrálie a bronz získala Linda Sitková z Česka.

    OH mládeže - cyklistika

    preteky s hromadným štartom:

    dievčatá (59,5 km): 1. Angelina Novolodská (Rus.) 1:31:19 h, 2. Elsie Appsová (Aus.). 3. Linda Sitková (ČR), ..., 13. Karolína HAJDUKOVÁ (SR) všetky rovnaký čas

    chlapci (76,5 km): 1. Daan Wilmsen (Belg.) 1:47:04 h, 2. Stepan Bortnik (Rus.), 3. Caleb McKenzie (Austr.), 4. Timotej MICHALÍK (SR) všetci rovnaký čas

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