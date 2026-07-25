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    Od éry Sagana ho nikto nedokázal obhájiť. Zelený dres bude mať na Tour nového majiteľa

    Mads Pedersen v zelenom drese pre lídra bodovacej súťaže na Tour de France 2026.
    Mads Pedersen v zelenom drese pre lídra bodovacej súťaže na Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|25. júl 2026 o 13:40
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    Mads Pedersen vyhral bodovaciu súťaž aj na Gire a Vuelte.

    Dánsky cyklista Mads Pedersen sa stane víťazom bodovacej súťaže na Tour de France 2026, pokiaľ v nedeľu dôjde na Elyzejské polia v Paríži. 

    V sobotnej kráľovskej etape získal na šprintérskej prémii 25 bodov, čím svoj náskok pred Jasperom Philipsenom zvýšil na 82 bodov. 

    Hoci je aktuálne v hre ešte 95 bodov, je takmer isté, že v sobotu už Pedersen ani Philipsen ďalšie body nepridajú, a tak pred záverečnou etapou 113. ročníka Tour zostane k dispozícii len 75 bodov. 

    Bývalý majster sveta opäť predviedol famózny výkon. Hoci nepatrí k elitným vrchárom, dokázal v kontakte vyšliapať 24 km dlhé stúpanie HC kategórie Col de la Croix-de-Fer a následne si doskočil do úniku. 

    VIDEO: Mads Pedersen si matematicky zaistil zelený dres

    Potom už bez problémov získal maximum bodov na prémii a svoje konto navýšil na 527 bodov. Portál Procyclingstats uvádza, že až 68 percent bodov získal na prémiách a len zvyšnú tretinu v cieľových dojazdoch. 

    Jazdec tímu Lidl - Trek si tak prvýkrát odnesie z Tour de France zelený dres. Predtým bol k nemu najbližšie v roku 2023, keď skončil druhý so 119-bodovým mankom na Jaspera Philipsena.

    Zaujímavosťou je, že od konca dominancie Petra Sagana, ktorý v rokoch 2012 - 2019 vyhral bodovačku sedemkrát, nikto zelený dres neobhájil.

    Dán zároveň skompletizoval svoju zbierku, keďže bodovaciu súťaž už dvakrát ovládol na Vuelte (2025, 2022) a vlani uspel aj na Giro d'Italia. 

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    From left, Ecuador's Richard Carapaz, Italy's Davide Piganzoli, Norway's Tobias Foss, and Australia's Jai Hindley, ride during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    From left, Ecuador's Richard Carapaz, Italy's Davide Piganzoli, Norway's Tobias Foss, and Australia's Jai Hindley, ride during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    From left, Ecuador's Richard Carapaz, Italy's Davide Piganzoli, Norway's Tobias Foss, and Australia's Jai Hindley, ride during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    From left, Ecuador's Richard Carapaz, Italy's Davide Piganzoli, Norway's Tobias Foss, and Australia's Jai Hindley, ride during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Fotogaléria z 20. etapy na Tour de France 2026
    dnes 15:01
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    Domov»Tour de France 2026»Od éry Sagana ho nikto nedokázal obhájiť. Zelený dres bude mať na Tour nového majiteľa