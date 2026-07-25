Od éry Sagana ho nikto nedokázal obhájiť. Zelený dres bude mať na Tour nového majiteľa

Dánsky cyklista Mads Pedersen sa stane víťazom bodovacej súťaže na Tour de France 2026, pokiaľ v nedeľu dôjde na Elyzejské polia v Paríži.
V sobotnej kráľovskej etape získal na šprintérskej prémii 25 bodov, čím svoj náskok pred Jasperom Philipsenom zvýšil na 82 bodov.
Hoci je aktuálne v hre ešte 95 bodov, je takmer isté, že v sobotu už Pedersen ani Philipsen ďalšie body nepridajú, a tak pred záverečnou etapou 113. ročníka Tour zostane k dispozícii len 75 bodov.
Bývalý majster sveta opäť predviedol famózny výkon. Hoci nepatrí k elitným vrchárom, dokázal v kontakte vyšliapať 24 km dlhé stúpanie HC kategórie Col de la Croix-de-Fer a následne si doskočil do úniku.
VIDEO: Mads Pedersen si matematicky zaistil zelený dres
Potom už bez problémov získal maximum bodov na prémii a svoje konto navýšil na 527 bodov. Portál Procyclingstats uvádza, že až 68 percent bodov získal na prémiách a len zvyšnú tretinu v cieľových dojazdoch.
Jazdec tímu Lidl - Trek si tak prvýkrát odnesie z Tour de France zelený dres. Predtým bol k nemu najbližšie v roku 2023, keď skončil druhý so 119-bodovým mankom na Jaspera Philipsena.
Zaujímavosťou je, že od konca dominancie Petra Sagana, ktorý v rokoch 2012 - 2019 vyhral bodovačku sedemkrát, nikto zelený dres neobhájil.
Dán zároveň skompletizoval svoju zbierku, keďže bodovaciu súťaž už dvakrát ovládol na Vuelte (2025, 2022) a vlani uspel aj na Giro d'Italia.