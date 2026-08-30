    VIDEO: Kubiš bol druhý v šprinte pelotónu favoritov. Španiel zaskočil útokom a vyhral

    Lukáš Kubiš.
    Lukáš Kubiš. (Autor: REUTERS)
    Sportnet, TASR|30. aug 2026 o 19:35
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    Klasika v krajine galského kohúta mala pred sebou už 90. edíciu.

    Bretagne Classic 2026

    Výsledky klasiky (228,30 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Alex Aranburu Deba

    Cofidis

    5:21:13 h

    2.

    DNK

    Alexander Kamp Egested

    Uno-X Mobility

    + 4 s

    3.

    ITA

    Alessandro Borgo

    Bahrain Victorious

    + 10 s

    4.

    DEU

    Emil Herzog

    Red Bull Bora Hansgrohe

    + 11 s

    5.

    BEL

    Jenno Berckmoes

    Lotto Intermarche

    + 11 s

    6.

    FRA

    Paul Lapeira

    Decathlon CMA CGM

    + 11 s

    15.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 21 s

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets obsadil 15. miesto na pretekoch Bretagne Classic.

    Do cieľa prišiel s 21-sekundovou stratou na Španiela Alexa Aranbura. Ten finišoval so štvorsekundovým náskokom na Dána Alexandra Kampa Egesteda z Uno-X Mobility.

    Na treťom mieste prišiel do cieľa Talian Alessandro Borgo z Bahrain Victorious.

    VIDEO: Zostrih z cyklistickej klasiky Bretagne Classic 2026

    Najvýznamnejšou augustovou klasikou v krajine galského kohúta je Bretagne Classic, ktorá mala v nedeľu pred sebou už 90. edíciu.

    Preteky sú typické krátkymi asfaltovými stúpaniami a úzkymi bretónskymi cestičkami, kde je dôležitá pozičná jazda a taktika. Na štarte nechýbal Kubiš, ktoré podobné profily obľubuje.

    Uspieť však pre neho nebolo jednoduché pretože jeho súpermi boli Jasper Philipsen, Tibor Del Grosso (Alpecin), Paul Magnier (Soudal), António Morgado (UAE) či veterán Michael Matthews (Jayco). Informoval portál cycling-info.sk.

    Do úniku dňa vydali Quinten Hermans, Sjoerd Bax (obaja Pinarello Q36.5), Emil Herzog (Red Bull), Liam Slock (Lotto) a Benjamin Thomas (Cofidis).

    40 kilometrov pred cieľom sa ich vydala stíhať 10-členná skupina s menami ako Veistroffer (Lotto), August (Netcompany) Lukášov kolega Loockx (Unibet) či Dani Martínez (RedBull). 

    Veistroffera si môžeme pamätať z únikov na Tour a August nedávno vyhral najväčší etapák u našich západných susedov Czech Tour.

    Prenasledovateľom sa však vôbec nedarilo priblížiť k čelu pretekov, ostávali medzi nimi a pelotónom s minútovou stratou. Kubiš si strážil prvé pozície balíka a vyčkával na svoju šancu.

    Okolo 20 kilometrov pred cieľom sa rozbehla aktivita aj v pelotóne, a to malo za následok pohltenie druhej skupiny s Augustom. Náskok brejku tiež rapídne klesal, v útokoch sa striedali rôzne tímy. Z čela vypadol Sjoerd Bax.

    Vedúca partia sa však pekne zomkla a dokázala ešte zvýšiť tempo, čo robilo pelotónu veľké problémy.

    Deväť kilometrov pred cieľom mala stále pätica k dobru pol minúty. Nakoniec boli predsa len dobehnutí o štyri kilometre neskôr, až na Herzoga, ktorý sa zapojil do skupiny uniknutej z balíka.

    VIDEO: Záver cyklistickej klasiky Bretagne Classic 2026

    Početnú prevahu tu využil Cofidis, konkrétne nástupom Alexa Aranburu, ktorý sa osamostnatnil na čele. Španiel svoj útok dokázal dotiahnuť do zdarného konca a potvrdil, že je expertom na takéto dlhé šprinty.

    Druhý so štvorsekundovou stratou došpurtoval Alexander Kamp (Uno-X). Favoriti úplne podcenili túto hrozbu v závere, resp. nemali na to, aby zareagovali a vrátili sa do boja o víťazstvo. 

    Kubiš spravil všetko správne, udržal sa v balíku s najväčšími favoritmi a nakoniec šprintoval na druhom mieste v rámci pelotónu, hneď za Hobbsom (EF), čo mu stačilo na 15. miesto a 28 UCI bodov.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Lukáš Kubiš.
    Lukáš Kubiš.
    VIDEO: Kubiš bol druhý v šprinte pelotónu favoritov. Španiel zaskočil útokom a vyhral
    dnes 19:35
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