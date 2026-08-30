VIDEO: Kubiš bol druhý v šprinte pelotónu favoritov. Španiel zaskočil útokom a vyhral

Bretagne Classic 2026
Výsledky klasiky (228,30 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Alex Aranburu Deba
Cofidis
5:21:13 h
2.
Alexander Kamp Egested
Uno-X Mobility
+ 4 s
3.
Alessandro Borgo
Bahrain Victorious
+ 10 s
4.
Emil Herzog
Red Bull Bora Hansgrohe
+ 11 s
5.
Jenno Berckmoes
Lotto Intermarche
+ 11 s
6.
Paul Lapeira
Decathlon CMA CGM
+ 11 s
15.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 21 s
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets obsadil 15. miesto na pretekoch Bretagne Classic.
Do cieľa prišiel s 21-sekundovou stratou na Španiela Alexa Aranbura. Ten finišoval so štvorsekundovým náskokom na Dána Alexandra Kampa Egesteda z Uno-X Mobility.
Na treťom mieste prišiel do cieľa Talian Alessandro Borgo z Bahrain Victorious.
VIDEO: Zostrih z cyklistickej klasiky Bretagne Classic 2026
Najvýznamnejšou augustovou klasikou v krajine galského kohúta je Bretagne Classic, ktorá mala v nedeľu pred sebou už 90. edíciu.
Preteky sú typické krátkymi asfaltovými stúpaniami a úzkymi bretónskymi cestičkami, kde je dôležitá pozičná jazda a taktika. Na štarte nechýbal Kubiš, ktoré podobné profily obľubuje.
Uspieť však pre neho nebolo jednoduché pretože jeho súpermi boli Jasper Philipsen, Tibor Del Grosso (Alpecin), Paul Magnier (Soudal), António Morgado (UAE) či veterán Michael Matthews (Jayco). Informoval portál cycling-info.sk.
Do úniku dňa vydali Quinten Hermans, Sjoerd Bax (obaja Pinarello Q36.5), Emil Herzog (Red Bull), Liam Slock (Lotto) a Benjamin Thomas (Cofidis).
40 kilometrov pred cieľom sa ich vydala stíhať 10-členná skupina s menami ako Veistroffer (Lotto), August (Netcompany) Lukášov kolega Loockx (Unibet) či Dani Martínez (RedBull).
Veistroffera si môžeme pamätať z únikov na Tour a August nedávno vyhral najväčší etapák u našich západných susedov Czech Tour.
Prenasledovateľom sa však vôbec nedarilo priblížiť k čelu pretekov, ostávali medzi nimi a pelotónom s minútovou stratou. Kubiš si strážil prvé pozície balíka a vyčkával na svoju šancu.
Okolo 20 kilometrov pred cieľom sa rozbehla aktivita aj v pelotóne, a to malo za následok pohltenie druhej skupiny s Augustom. Náskok brejku tiež rapídne klesal, v útokoch sa striedali rôzne tímy. Z čela vypadol Sjoerd Bax.
Vedúca partia sa však pekne zomkla a dokázala ešte zvýšiť tempo, čo robilo pelotónu veľké problémy.
Deväť kilometrov pred cieľom mala stále pätica k dobru pol minúty. Nakoniec boli predsa len dobehnutí o štyri kilometre neskôr, až na Herzoga, ktorý sa zapojil do skupiny uniknutej z balíka.
VIDEO: Záver cyklistickej klasiky Bretagne Classic 2026
Početnú prevahu tu využil Cofidis, konkrétne nástupom Alexa Aranburu, ktorý sa osamostnatnil na čele. Španiel svoj útok dokázal dotiahnuť do zdarného konca a potvrdil, že je expertom na takéto dlhé šprinty.
Druhý so štvorsekundovou stratou došpurtoval Alexander Kamp (Uno-X). Favoriti úplne podcenili túto hrozbu v závere, resp. nemali na to, aby zareagovali a vrátili sa do boja o víťazstvo.
Kubiš spravil všetko správne, udržal sa v balíku s najväčšími favoritmi a nakoniec šprintoval na druhom mieste v rámci pelotónu, hneď za Hobbsom (EF), čo mu stačilo na 15. miesto a 28 UCI bodov.