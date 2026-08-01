    VIDEO: Nór senzačne zvíťazil, v úniku bol vyše 100 km. Kubiš má veľký úspech na dosah

    Lukáš Kubiš.
    Lukáš Kubiš. (Autor: TASR/Ritzau Scanpix via AP)
    TASR|1. aug 2026 o 18:25
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    Slovákovi patrí druhá priečka v celkovom poradí.

    Okolo Dánska 2026

    Výsledky 4. etapy (Rudkøbing - Faaborg, 172,6 km):

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NOR

    Storm Ingebrigtsen

    Uno-X Mobility

    04:55:17 h

    2.

    ITA

    Tommaso Bessega

    Team Polti VisitMalta

    + 15 s

    3.

    FIN

    Axel Kälberg

    Lucky Sport Cycling Team

    + 15 s

    4.

    BEL

    Sébastian Grignard

    Lotto Intermarché

    + 15 s

    5.

    DNK

    Christopher Jull-Jensen

    Denmark

    + 17 s

    6.

    AUS

    Jensen Plowright

    Alpecin Premier Tech

    + 20 s

    12.

    BEL

    Wout van Aert

    Team Visma Lease a Bike

    + 20 s

    15.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 20 s

    Slovenský šampión v cestnej cyklistike Lukáš Kubiš obsadil pätnáste miesto vo štvrtej etape pretekov Okolo Dánska 2026.

    Jazdec tímu Unibet Rose Rockets prišiel do cieľa spoločne s najpočetnejšou skupinkou, v ktorej bol aj celkový líder Wout van Aert. Ten bol dvanásty.

    Prekvapivým víťazom sa stal nórsky jazdec Storm Ingebrigtsen, ktorý bol vyše 100 km súčasťou denného úniku a posledné 3 km išiel sám. Pred druhým Tommasom Bessegom mal náskok 15 sekúnd.

    VIDEO: Záver 4. etapy Okolo Dánska 2026

    Kubiš síce nebojoval o víťazstvo, ale v celkovom poradí sa udržal na druhom mieste a pred poslednou rovinatou etapou stráca na van Aerta 21 sekúnd.

    Pred tretím Henrikom Pedersenom má náskok siedmich sekúnd a je pravdepodobné, že si svoju pozíciu udrží a pre tím získa veľmi cenné UCI body.

    Celkové poradie po 4. etape

    1.

    BEL

    Wout van Aert

    Visma-Lease a Bike

    16:52:22 h

    2.

    SVK

    Lukáš Kubiš 

    Unibet Rose Rockets

    + 21 s

    3.

    DNK

    Henrik Pedersen

    Uno-X Mobility

    + 28 s

    4.

    FRA

    Christophe Laporte

    Visma-Lease a Bike

    + 29 s

    5.

    DNK

    Søren Kragh Andersen

    Lidl - Trek

    + 39 s

    6.

    CAN

    Pier-André Côté

    NSN Cycling Team

    + 45 s

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