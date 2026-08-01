VIDEO: Nór senzačne zvíťazil, v úniku bol vyše 100 km. Kubiš má veľký úspech na dosah

Okolo Dánska 2026
Výsledky 4. etapy (Rudkøbing - Faaborg, 172,6 km):
#
Meno
Tím
Čas
1.
Storm Ingebrigtsen
Uno-X Mobility
04:55:17 h
2.
Tommaso Bessega
Team Polti VisitMalta
+ 15 s
3.
Axel Kälberg
Lucky Sport Cycling Team
+ 15 s
4.
Sébastian Grignard
Lotto Intermarché
+ 15 s
5.
Christopher Jull-Jensen
Denmark
+ 17 s
6.
Jensen Plowright
Alpecin Premier Tech
+ 20 s
12.
Wout van Aert
Team Visma Lease a Bike
+ 20 s
15.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 20 s
Slovenský šampión v cestnej cyklistike Lukáš Kubiš obsadil pätnáste miesto vo štvrtej etape pretekov Okolo Dánska 2026.
Jazdec tímu Unibet Rose Rockets prišiel do cieľa spoločne s najpočetnejšou skupinkou, v ktorej bol aj celkový líder Wout van Aert. Ten bol dvanásty.
Prekvapivým víťazom sa stal nórsky jazdec Storm Ingebrigtsen, ktorý bol vyše 100 km súčasťou denného úniku a posledné 3 km išiel sám. Pred druhým Tommasom Bessegom mal náskok 15 sekúnd.
VIDEO: Záver 4. etapy Okolo Dánska 2026
Kubiš síce nebojoval o víťazstvo, ale v celkovom poradí sa udržal na druhom mieste a pred poslednou rovinatou etapou stráca na van Aerta 21 sekúnd.
Pred tretím Henrikom Pedersenom má náskok siedmich sekúnd a je pravdepodobné, že si svoju pozíciu udrží a pre tím získa veľmi cenné UCI body.
Celkové poradie po 4. etape
1.
Wout van Aert
Visma-Lease a Bike
16:52:22 h
2.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 21 s
3.
Henrik Pedersen
Uno-X Mobility
+ 28 s
4.
Christophe Laporte
Visma-Lease a Bike
+ 29 s
5.
Søren Kragh Andersen
Lidl - Trek
+ 39 s
6.
Pier-André Côté
NSN Cycling Team
+ 45 s