VIDEO: Kubiš bol svedkom drámy. V Dánsku sa menil víťaz etapy až po porade rozhodcov

Okolo Dánska 2026
Výsledky 2. etapy (Glyngøre - Skive, 184 km):
1.
Jensen Plowright
Alpecin-Premier Tech
03:59:41 h
2.
Wout van Aert
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
3.
Toon Aerts
Lotto-Intermarché
+ 0 s
4.
Giovanni Lonardi
Team Polti VisitMalta
+ 0 s
5.
Carl-Frederik Bevort
Uno-X Mobility
+ 0 s
6.
Max Walscheid
Lidl - Trek
+ 0 s
10.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil desiate miesto v 2. etape pretekov Okolo Dánska 2026.
Rovinatú trasu z Glyngøre do Skive dlhú 184 km ovládol v dramatickom závere hviezdny Belgičan Wout van Aert z tímu Visma - Lease a Bike, ktorý si zároveň upevnil pozíciu lídra celkového poradia.
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V záverečnom špurte panovala neobvyklá situácia a o víťazovi rozhodovali až rozhodcovia. Pôvodne sa z triumfu tešil Austrálčan Jensen Plowright z Alpecin-Deceuninck, ktorý absolvoval aj televízny rozhovor.
Pri príchode k pódiu však zistil, že rozhodcovia na slabo vyznačenej cieľovej čiare prisúdili víťazstvo Van Aertovi. Na druhom mieste tak skončil Plowright a tretiu priečku obsadil Toon Aerts (Lotto Dstny).
Druhá etapa ponúkla rovinatý terén, no pretekárom znepríjemňoval jazdu silný bočný vietor, ktorý opakovane delil pelotón.
VIDEO: Záver 1. etapy pretekov Okolo Dánska 2026
Aktívnym spôsobom sa prezentoval najmä tím Unibet Rose Rockets so slovenským reprezentantom Lukášom Kubišom, ktorý bol často v čele a inicioval delenie balíka. Situácia sa však vždy po čase upokojila.
V úniku dňa si dlho udržiavala mierny náskok sedemčlenná skupina jazdcov z menších tímov. Keďže unikajúca skupina pobrala všetky sekundy na troch šprintérskych prémiách, v pelotóne sa o bonifikácie počas etapy nesúťažilo.
Drobné úniky boli definitívne pohltené desať kilometrov pred cieľom. V nájazde do záverečných mestských okruhov v Skive sa na čele objavil aj tím Unibet, ktorý sa snažil vytvoriť ideálnu pozíciu pre Kubiša.
Slovenský jazdec mal v nájazde do finále výborné postavenie, no špurt otvoril priskoro. Z jeho zákrytu sa napokon vyviezol neskorší víťaz Plowright a cez Kubiša sa v samom závere dostali aj ďalší šprintéri.
V celkovom poradí sa situácia výraznejšie nezmenila. Wout van Aert vďaka druhej priečke a získaným bonifikáciám zvýšil svoj náskok pred druhým Kubišom na 14 sekúnd.
V piatok je na programe 3. etapa, ktorá bude s viacero krátkymi stúpaniami profilovo najnáročnejšou skúškou tohtoročného edície Okolo Dánska.
Celkové poradie po 2. etape
1.
Wout van Aert
Visma-Lease a Bike
08:10:10 h
2.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 4 s
3.
Henrik Pedersen
Uno-X Mobility
+ 6 s
4.
Tim Torn Teutenberg
Lidl - Trek
+ 10 s
5.
Pier-André Côté
NSN Cycling Team
+ 10 s
6.
Christophe Laporte
Visma-Lease a Bike
+ 10 s