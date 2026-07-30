    VIDEO: Kubiš bol svedkom drámy. V Dánsku sa menil víťaz etapy až po porade rozhodcov

    Pelotón v 2. etape pretekov Okolo Dánska 2026
    Pelotón v 2. etape pretekov Okolo Dánska 2026 (Autor: SITA/Ritzau Scanpix via AP)
    Sportnet|30. júl 2026 o 18:38
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    Triumf napokon zopakoval Van Aert.

    Okolo Dánska 2026

    Výsledky 2. etapy (Glyngøre - Skive, 184 km):

    1.

    AUS

    Jensen Plowright

    Alpecin-Premier Tech

    03:59:41 h

    2.

    BEL

    Wout van Aert

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    3.

    BEL

    Toon Aerts

    Lotto-Intermarché

    + 0 s

    4.

    DEU

    Giovanni Lonardi

    Team Polti VisitMalta

    + 0 s

    5.

    DNK

    Carl-Frederik Bevort

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    6.

    DEU

    Max Walscheid

    Lidl - Trek

    + 0 s

    10.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil desiate miesto v 2. etape pretekov Okolo Dánska 2026.

    Rovinatú trasu z Glyngøre do Skive dlhú 184 km ovládol v dramatickom závere hviezdny Belgičan Wout van Aert z tímu Visma - Lease a Bike, ktorý si zároveň upevnil pozíciu lídra celkového poradia.

    V záverečnom špurte panovala neobvyklá situácia a o víťazovi rozhodovali až rozhodcovia. Pôvodne sa z triumfu tešil Austrálčan Jensen Plowright z Alpecin-Deceuninck, ktorý absolvoval aj televízny rozhovor.

    Pri príchode k pódiu však zistil, že rozhodcovia na slabo vyznačenej cieľovej čiare prisúdili víťazstvo Van Aertovi. Na druhom mieste tak skončil Plowright a tretiu priečku obsadil Toon Aerts (Lotto Dstny).

    Druhá etapa ponúkla rovinatý terén, no pretekárom znepríjemňoval jazdu silný bočný vietor, ktorý opakovane delil pelotón.

    VIDEO: Záver 1. etapy pretekov Okolo Dánska 2026

    Aktívnym spôsobom sa prezentoval najmä tím Unibet Rose Rockets so slovenským reprezentantom Lukášom Kubišom, ktorý bol často v čele a inicioval delenie balíka. Situácia sa však vždy po čase upokojila.

    V úniku dňa si dlho udržiavala mierny náskok sedemčlenná skupina jazdcov z menších tímov. Keďže unikajúca skupina pobrala všetky sekundy na troch šprintérskych prémiách, v pelotóne sa o bonifikácie počas etapy nesúťažilo.

    Drobné úniky boli definitívne pohltené desať kilometrov pred cieľom. V nájazde do záverečných mestských okruhov v Skive sa na čele objavil aj tím Unibet, ktorý sa snažil vytvoriť ideálnu pozíciu pre Kubiša.

    Slovenský jazdec mal v nájazde do finále výborné postavenie, no špurt otvoril priskoro. Z jeho zákrytu sa napokon vyviezol neskorší víťaz Plowright a cez Kubiša sa v samom závere dostali aj ďalší šprintéri.

    V celkovom poradí sa situácia výraznejšie nezmenila. Wout van Aert vďaka druhej priečke a získaným bonifikáciám zvýšil svoj náskok pred druhým Kubišom na 14 sekúnd.

    V piatok je na programe 3. etapa, ktorá bude s viacero krátkymi stúpaniami profilovo najnáročnejšou skúškou tohtoročného edície Okolo Dánska.

    Celkové poradie po 2. etape

    1.

    BEL

    Wout van Aert

    Visma-Lease a Bike

    08:10:10 h

    2.

    SVK

    Lukáš Kubiš 

    Unibet Rose Rockets

    + 4 s

    3.

    DNK

    Henrik Pedersen

    Uno-X Mobility

    + 6 s

    4.

    DEU

    Tim Torn Teutenberg

    Lidl - Trek

    + 10 s

    5.

    CAN

    Pier-André Côté

    NSN Cycling Team

    + 10 s

    6.

    FRA

    Christophe Laporte

    Visma-Lease a Bike

    + 10 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Pelotón v 2. etape pretekov Okolo Dánska 2026
    Pelotón v 2. etape pretekov Okolo Dánska 2026
    VIDEO: Kubiš bol svedkom drámy. V Dánsku sa menil víťaz etapy až po porade rozhodcov
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