Kubiš atakoval ďalší popredný výsledok. V očakávanom šprinte najväčšie mená neuspeli

Okolo Belgicka 2026
Výsledky 1. etapy (Scherpenheuvel-Zichem, 188,3 km):
1.
Biniam Girmay
Eritrea
NSN Cycling
4:05:50 h
2.
Tim Merlier
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
3.
Max Kanter
Nemecko
XDS Astana
+ 0 s
4.
Steffen De Schuyteneer
Belgicko
Lotto Intermarché
+ 0 s
5.
Sören Wärenskjold
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 0 s
6.
Arvid de Kleijn
Holandsko
Tudor Pro Cycling
+ 0 s
11.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
Eritrejský cyklista Biniam Girmay sa stal víťazom úvodnej etapy pretekov Okolo Belgicka, ktoré v stredu odštartovali v meste Scherpenheuvel-Zichem.
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Po vyše 188 km sa podľa očakávaní rozhodovalo v šprintérskom dojazde, no esá ako Jasper Philipsen, Olav Kooij či Tim Merlier zostali sklamané.
Z tejto trojice sa do špurtu dostal len líder tímu Soudal Quick-Step, no 72. triumf v kariére nateraz Merlier nepridal. Skončil druhý.
"Z tohto víťazstva na belgickej pôde mám veľkú radosť. Často som trénoval blízko cieľa, takže túto oblasť dobre poznám. Aj tento mierne stúpajúci cieľ mi vyhovuje," povedal Girmay po pretekoch.
VIDEO: Zábery z 1. etapy pretekov Okolo Belgicka 2026
Preteky Okolo Belgicka svojím itinerárom pripomínajú augustovú Renewi Tour, takže v nej môžu o celkové prvenstvo bojovať aj odolní šprintéri ako Girmay.
"Ako šprintér nemám veľa príležitostí obliecť si dres lídra. Cítim sa neuveriteľne dobre a stále robím pokroky. Stále je pred nami dlhá cesta, ale urobíme maximum," dodal Girmay ohľadom ďalších dní.
Vo farbách tímu Unibet Rose Rockets nechýba ani Lukáš Kubiš. Slovenský majster skončil v nedeľu na belgickej klasike Muur Geraardsbergen piaty a o popredné umiestnenie bojoval aj na úvod Okolo Belgicka.
V silnej konkurencii sa však napokon musel uspokojiť s 11. miestom, a tak v celkovom poradí stráca na vedúceho Eritrejčana desať sekúnd.
Celkové poradie po 1. etape
1.
Biniam Girmay
Eritrea
NSN Cycling
4:05:40 h
2.
Bart Kortleve
Holandsko
Metec - SOLARWATT p/b Mantel
+ 2 s
3.
Robbe Mellaerts
Belgicko
Baloise Verzekeringen
+ 3 s
4.
Tim Merlier
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 4 s
5.
Max Kanter
Nemecko
XDS Astana
+ 6 s
6.
Wies Nuyens
Belgicko
Pauwels Sauzen
+ 7 s
14.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 10 s