    Kubiš atakoval ďalší popredný výsledok. V očakávanom šprinte najväčšie mená neuspeli

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Rose Rockets/ instagram)
    Sportnet|17. jún 2026 o 20:17
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    Biniam Girmay je priebežným lídrom pretekov Okolo Belgicka.

    Okolo Belgicka 2026

    Výsledky 1. etapy (Scherpenheuvel-Zichem, 188,3 km):

    1.

    Biniam Girmay

    Eritrea

    NSN Cycling

    4:05:50 h

    2.

    Tim Merlier

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    3.

    Max Kanter 

    Nemecko

    XDS Astana

    + 0 s

    4.

    Steffen De Schuyteneer

    Belgicko

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    5.

    Sören Wärenskjold

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    6.

    Arvid de Kleijn

    Holandsko

    Tudor Pro Cycling

    + 0 s

    11.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    Eritrejský cyklista Biniam Girmay sa stal víťazom úvodnej etapy pretekov Okolo Belgicka, ktoré v stredu odštartovali v meste Scherpenheuvel-Zichem.

    Po vyše 188 km sa podľa očakávaní rozhodovalo v šprintérskom dojazde, no esá ako Jasper Philipsen, Olav Kooij či Tim Merlier zostali sklamané.

    Z tejto trojice sa do špurtu dostal len líder tímu Soudal Quick-Step, no 72. triumf v kariére nateraz Merlier nepridal. Skončil druhý. 

    "Z tohto víťazstva na belgickej pôde mám veľkú radosť. Často som trénoval blízko cieľa, takže túto oblasť dobre poznám. Aj tento mierne stúpajúci cieľ mi vyhovuje," povedal Girmay po pretekoch.

    VIDEO: Zábery z 1. etapy pretekov Okolo Belgicka 2026

    Preteky Okolo Belgicka svojím itinerárom pripomínajú augustovú Renewi Tour, takže v nej môžu o celkové prvenstvo bojovať aj odolní šprintéri ako Girmay.

    "Ako šprintér nemám veľa príležitostí obliecť si dres lídra. Cítim sa neuveriteľne dobre a stále robím pokroky. Stále je pred nami dlhá cesta, ale urobíme maximum," dodal Girmay ohľadom ďalších dní.

    Vo farbách tímu Unibet Rose Rockets nechýba ani Lukáš Kubiš. Slovenský majster skončil v nedeľu na belgickej klasike Muur Geraardsbergen piaty a o popredné umiestnenie bojoval aj na úvod Okolo Belgicka.

    V silnej konkurencii sa však napokon musel uspokojiť s 11. miestom, a tak v celkovom poradí stráca na vedúceho Eritrejčana desať sekúnd.

    Celkové poradie po 1. etape

    1.

    Biniam Girmay

    Eritrea

    NSN Cycling

    4:05:40 h

    2.

    Bart Kortleve

    Holandsko

    Metec - SOLARWATT p/b Mantel

    + 2 s

    3.

    Robbe Mellaerts

    Belgicko

    Baloise Verzekeringen

    + 3 s

    4.

    Tim Merlier

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 4 s

    5.

    Max Kanter 

    Nemecko

    XDS Astana

    + 6 s

    6.

    Wies Nuyens

    Belgicko

    Pauwels Sauzen

    + 7 s

    14.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 10 s

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    Cyklistika

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Kubiš atakoval ďalší popredný výsledok. V očakávanom šprinte najväčšie mená neuspeli
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    Domov»Cyklistika»Kubiš atakoval ďalší popredný výsledok. V očakávanom šprinte najväčšie mená neuspeli