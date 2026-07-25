Lipowitz sa po operácii už zotavuje doma. Tour sleduje, s tímom je v kontakte

Nemecký cyklista, ktorý bol v tom čase na piatom mieste priebežného poradia, stratil v prudkej zákrute kontakt s povrchom a nasledoval škaredý pád.
„Je opäť doma. Sleduje preteky, píše nám a sme v kontakte,“ citovala Denka agentúra DPA.
Dvadsaťpäťročný pretekár sa podľa všetkého nezúčastní na španielskej Vuelte a absentovať by mal aj na septembrových majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale.
Tímový manažér informoval, že do diania by sa potenciálne mohol opäť zapojiť počas októbrových jednodňových klasík.