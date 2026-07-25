    Lipowitz sa po operácii už zotavuje doma. Tour sleduje, s tímom je v kontakte

    Florian Lipowitz
    Florian Lipowitz (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. júl 2026 o 12:14
    ShareTweet0

    V časovke si zlomil kľučnú kosť.

    Nemecký cyklista, ktorý bol v tom čase na piatom mieste priebežného poradia, stratil v prudkej zákrute kontakt s povrchom a nasledoval škaredý pád.

    „Je opäť doma. Sleduje preteky, píše nám a sme v kontakte,“ citovala Denka agentúra DPA.

    Dvadsaťpäťročný pretekár sa podľa všetkého nezúčastní na španielskej Vuelte a absentovať by mal aj na septembrových majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale.

    Tímový manažér informoval, že do diania by sa potenciálne mohol opäť zapojiť počas októbrových jednodňových klasík.

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    From left, Ecuador's Richard Carapaz, Italy's Davide Piganzoli, Norway's Tobias Foss, and Australia's Jai Hindley, ride during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    From left, Ecuador's Richard Carapaz, Italy's Davide Piganzoli, Norway's Tobias Foss, and Australia's Jai Hindley, ride during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Fotogaléria z 20. etapy na Tour de France 2026
    dnes 15:01
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    From left, Ecuador's Richard Carapaz, Italy's Davide Piganzoli, Norway's Tobias Foss, and Australia's Jai Hindley, ride during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    From left, Ecuador's Richard Carapaz, Italy's Davide Piganzoli, Norway's Tobias Foss, and Australia's Jai Hindley, ride during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Fotogaléria z 20. etapy na Tour de France 2026
    dnes 15:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tour de France 2026»Lipowitz sa po operácii už zotavuje doma. Tour sleduje, s tímom je v kontakte