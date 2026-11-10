    Zlato jej ušlo len o sekundy. Slovenka vybojovala na OH ďalšiu medailu

    Slovenská cyklistka Karolína Hajduková počas časovky junioriek na ME 2026.
    Slovenská cyklistka Karolína Hajduková počas časovky junioriek na ME 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
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    TASR|10. nov 2026 o 11:39
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    Pre Slovensko vybojovala štvrtú medailu na podujatí.

    Slovenská cyklistka Karolína Hajduková získala na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare striebro v časovke jednotlivkýň.

    Pre Slovensko vybojovala štvrtú medailu na podujatí.

    Hajduková finišovala v čase 11:37,62 min., rýchlejšia bola na 8,5 km dlhom okruhu len Kazaška Anel Tašbajová (11:32,57).

    Tretie miesto obsadila Ruska Angelina Novolodská. Sedemnásťročná cyklistka už obsadila v Dakare 13. miesto v pretekoch s hromadným štartom.

    „Som veľmi šťastná, ale zároveň mi je ľúto, že som na prvú stratila 5 sekúnd. Dala som do toho všetko, takže som spokojná. Určite sa vždy dá niečo spraviť lepšie, ale je to poučenie do budúcna. Nevadilo by mi, keby bola dlhšia trať a boli na nej aj nejaké kopčeky.

    Inak to bolo najmä o výkone. Jediná otočka bola taká, že sa tam dalo stratiť pár stotín, možno sekundu. Čakanie bolo hrozné, to už v živote nechcem zažiť. Ale musím si na to asi zvykať,“ zhodnotila Hajduková svoje vystúpenie pre oficiálnu stránku Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

    Členka Juniorského olympijského tímu vlani vyhrala časovku na Európskom olympijskom festivale mládeže v Skopje.

    Slovensko tak získalo na OH mládeže po troch bronzoch prvé striebro a cenný kov v treťom športe - bronz si vybojovali plavci Stela Megelová v disciplíne 200 m polohové preteky a Matiáš Ondrej Krištof na 100 m motýlik.

    Rovnakú medailu získala džudistka Vivien Vadovičová v kategórii do 52 kg.

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