Zlato jej ušlo len o sekundy. Slovenka vybojovala na OH ďalšiu medailu

Slovenská cyklistka Karolína Hajduková získala na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare striebro v časovke jednotlivkýň.
Pre Slovensko vybojovala štvrtú medailu na podujatí.
Hajduková finišovala v čase 11:37,62 min., rýchlejšia bola na 8,5 km dlhom okruhu len Kazaška Anel Tašbajová (11:32,57).
Tretie miesto obsadila Ruska Angelina Novolodská. Sedemnásťročná cyklistka už obsadila v Dakare 13. miesto v pretekoch s hromadným štartom.
„Som veľmi šťastná, ale zároveň mi je ľúto, že som na prvú stratila 5 sekúnd. Dala som do toho všetko, takže som spokojná. Určite sa vždy dá niečo spraviť lepšie, ale je to poučenie do budúcna. Nevadilo by mi, keby bola dlhšia trať a boli na nej aj nejaké kopčeky.
Inak to bolo najmä o výkone. Jediná otočka bola taká, že sa tam dalo stratiť pár stotín, možno sekundu. Čakanie bolo hrozné, to už v živote nechcem zažiť. Ale musím si na to asi zvykať,“ zhodnotila Hajduková svoje vystúpenie pre oficiálnu stránku Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Členka Juniorského olympijského tímu vlani vyhrala časovku na Európskom olympijskom festivale mládeže v Skopje.
Slovensko tak získalo na OH mládeže po troch bronzoch prvé striebro a cenný kov v treťom športe - bronz si vybojovali plavci Stela Megelová v disciplíne 200 m polohové preteky a Matiáš Ondrej Krištof na 100 m motýlik.
Rovnakú medailu získala džudistka Vivien Vadovičová v kategórii do 52 kg.