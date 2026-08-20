    Veľké meno svetovej cyklistiky končí. Dvojnásobný majster sveta naposledy pretekal na Tour

    Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe na pretekoch Okolo Slovenska 2024.
    Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe na pretekoch Okolo Slovenska 2024. (Autor: Ján Melicher)
    ČTK|20. aug 2026 o 22:53
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    Na konte má etapové víťazstvá zo všetkých troch Grand Tour, na Tour de France sa mu to podarilo šesťkrát.

    Dvojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Julian Alaphilippe sa podľa francúzskeho denníka L 'Équipe rozhodol ukončiť kariéru.

    Tridsaťštyriročný Francúz mal ešte na budúcu sezónu zmluvu vo švajčiarskom tíme Tudor, ktorú ale nenaplní.

    Alaphilippe naposledy pretekal na Tour de France. V tejto sezóne sa mu už nedarilo priblížiť sa k skorším úspechom, poslednú výhru zaznamenal pred rokom.

    Majstrom sveta sa Alaphilippe stal v rokoch 2020 a 2021. Vyhral tiež klasiky Miláno-San Remo, Strade Bianche a trikrát Valónsky šíp.

    Na konte má etapové víťazstvá zo všetkých troch Grand Tour, na Tour de France sa mu to podarilo šesťkrát.

    V roku 2018 vyhral na "Starej dáme" vrchársku súťaž, rok nato išiel 14 dní v žltom trikote a napokon skončil piaty.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe na pretekoch Okolo Slovenska 2024.
    Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe na pretekoch Okolo Slovenska 2024.
    Veľké meno svetovej cyklistiky končí. Dvojnásobný majster sveta naposledy pretekal na Tour
    št 22:53
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