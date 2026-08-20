Veľké meno svetovej cyklistiky končí. Dvojnásobný majster sveta naposledy pretekal na Tour

Dvojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Julian Alaphilippe sa podľa francúzskeho denníka L 'Équipe rozhodol ukončiť kariéru.
Tridsaťštyriročný Francúz mal ešte na budúcu sezónu zmluvu vo švajčiarskom tíme Tudor, ktorú ale nenaplní.
Alaphilippe naposledy pretekal na Tour de France. V tejto sezóne sa mu už nedarilo priblížiť sa k skorším úspechom, poslednú výhru zaznamenal pred rokom.
Majstrom sveta sa Alaphilippe stal v rokoch 2020 a 2021. Vyhral tiež klasiky Miláno-San Remo, Strade Bianche a trikrát Valónsky šíp.
Na konte má etapové víťazstvá zo všetkých troch Grand Tour, na Tour de France sa mu to podarilo šesťkrát.
V roku 2018 vyhral na "Starej dáme" vrchársku súťaž, rok nato išiel 14 dní v žltom trikote a napokon skončil piaty.