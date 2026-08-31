Česká cyklistická šampiónka hlási veľký prestup: Nová dôležitá kapitola v mojej kariére

Cyklistka Julia Kopecký bude od budúcej sezóny pretekať v elitnom tíme Lidl-Trek. Nemecký tím v pondelok na svojej webovej stránke oznámil, že sa s úradujúcou českou šampiónkou v časovke aj cestných pretekoch dohodol na spolupráci do konca roka 2028.
„Som nadšená, že budem budúci rok jazdiť za Lidl-Trek, bude to nová dôležitá kapitola v mojej kariére,“ uviedla účastníčka olympijských hier v Paríži vo vyhlásení.
„Vždy sa mi páčilo, ako Lidl-Trek preteká – agresívnym, útočným štýlom. Teším sa, že budem jeho súčasťou a pomôžem tímu dosiahnuť čo najlepšie výsledky,“ dodala.
Dvadsaťdvaročná rodáčka z holandského Leidenu momentálne preteká za popredný holandský tím SD Worx-Protime.
Profesionálnej cyklistike sa venujú aj jej dvaja bratia Tomáš a Matyáš, ktorí sú v súčasnosti tímovými kolegami v stajni Unibet Rose Rockets.