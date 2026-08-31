    Česká cyklistická šampiónka hlási veľký prestup: Nová dôležitá kapitola v mojej kariére

    Češka Julia Kopecký počas časovky U23 na MS v cyklistike 2025.
    Češka Julia Kopecký počas časovky U23 na MS v cyklistike 2025. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|31. aug 2026 o 16:31
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    S Lidl-Trek sa dohodla na spolupráci do konca roka 2028.

    Cyklistka Julia Kopecký bude od budúcej sezóny pretekať v elitnom tíme Lidl-Trek. Nemecký tím v pondelok na svojej webovej stránke oznámil, že sa s úradujúcou českou šampiónkou v časovke aj cestných pretekoch dohodol na spolupráci do konca roka 2028.

    „Som nadšená, že budem budúci rok jazdiť za Lidl-Trek, bude to nová dôležitá kapitola v mojej kariére,“ uviedla účastníčka olympijských hier v Paríži vo vyhlásení.

    „Vždy sa mi páčilo, ako Lidl-Trek preteká – agresívnym, útočným štýlom. Teším sa, že budem jeho súčasťou a pomôžem tímu dosiahnuť čo najlepšie výsledky,“ dodala.

    Dvadsaťdvaročná rodáčka z holandského Leidenu momentálne preteká za popredný holandský tím SD Worx-Protime.

    Profesionálnej cyklistike sa venujú aj jej dvaja bratia Tomáš a Matyáš, ktorí sú v súčasnosti tímovými kolegami v stajni Unibet Rose Rockets.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Češka Julia Kopecký počas časovky U23 na MS v cyklistike 2025.
    Češka Julia Kopecký počas časovky U23 na MS v cyklistike 2025.
    Česká cyklistická šampiónka hlási veľký prestup: Nová dôležitá kapitola v mojej kariére
    dnes 16:31
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