    Nedávno mu zomrel brat, no predstaví sa na Vuelte. Podporujeme ho v rozhodnutí, vravia organizátori

    Josh Tarling.
    Josh Tarling. (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. aug 2026 o 21:01
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    Tarling sa vráti na Vueltu po dvoch rokoch, keď absolvoval premiéru.

    Waleský cyklista Josh Tarling sa predstaví na 81. ročníku pretekov Vuelta a Espaňa iba týždeň po úmrtí svojho brata Finlaya.

    Tím Netcompany Ineos vo štvrtok zverejnil svoju zostavu, v ktorej nechýba ani 22-ročný špecialista na časovku. Podujatie sa začne v sobotu 22. augusta.

    Tarling sa vráti na Vueltu po dvoch rokoch, keď absolvoval premiéru. Za sebou má prvú účasť na Tour de France.

    „Všetci plne podporujeme Josha v jeho rozhodnutí zúčastniť sa na pretekoch,“ povedal podľa AP riaditeľ tímu Geraint Thomas.

    Devätnásťročný Finlay Tarling zahynul 14. augusta počas ôsmej etapy pretekov Volta a Portugal, keď zomrel po čelnej zrážke s vozidlom idúcim v protismere.

    Jeho vodič údajne prehliadol signály usporiadateľov a vošiel na cestu v opačnom smere pretekov. Finlay Tarling, rovnako ako jeho starší brat, bol taktiež špecialista na časovku.

    V poradí 81. ročník Vuelty štartuje v sobotu technickou individuálnou časovkou v Monaku.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Josh Tarling.
    Josh Tarling.
    Nedávno mu zomrel brat, no predstaví sa na Vuelte. Podporujeme ho v rozhodnutí, vravia organizátori
    dnes 21:01
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