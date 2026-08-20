Nedávno mu zomrel brat, no predstaví sa na Vuelte. Podporujeme ho v rozhodnutí, vravia organizátori

Waleský cyklista Josh Tarling sa predstaví na 81. ročníku pretekov Vuelta a Espaňa iba týždeň po úmrtí svojho brata Finlaya.
Tím Netcompany Ineos vo štvrtok zverejnil svoju zostavu, v ktorej nechýba ani 22-ročný špecialista na časovku. Podujatie sa začne v sobotu 22. augusta.
Tarling sa vráti na Vueltu po dvoch rokoch, keď absolvoval premiéru. Za sebou má prvú účasť na Tour de France.
„Všetci plne podporujeme Josha v jeho rozhodnutí zúčastniť sa na pretekoch,“ povedal podľa AP riaditeľ tímu Geraint Thomas.
Devätnásťročný Finlay Tarling zahynul 14. augusta počas ôsmej etapy pretekov Volta a Portugal, keď zomrel po čelnej zrážke s vozidlom idúcim v protismere.
Jeho vodič údajne prehliadol signály usporiadateľov a vošiel na cestu v opačnom smere pretekov. Finlay Tarling, rovnako ako jeho starší brat, bol taktiež špecialista na časovku.
V poradí 81. ročník Vuelty štartuje v sobotu technickou individuálnou časovkou v Monaku.