VIDEO: Taliansky šampión ukázal súperom chrbát. V záverečnom šprinte nemal konkurenciu

Okolo Poľska 2026
Výsledky 1. etapy Okolo Poľska (Gdyňa – Koszalin, 234 km):
#
Meno
Tím
Čas
1.
Jonathan Milan
Lidl-Trek
5:04:11 hod
2.
Paul Magnier
Soudal-QuickStep
+ 0 s
3.
Noah Hobbs
EF Education-EasyPost
+ 0 s
4.
Sebastian Molano
UAE Team Emirates
+ 0 s
5.
Gerben Thijssen
Alpecin-Premier Tech
+ 0 s
6.
Ivan Garcia
Movistar
+ 0 s
Taliansky cyklista Jonathan Milan zvíťazil v úvodnej etape pretekov Okolo Poľska.
Jazdec tímu Lidl-Trek uspel na rovinatej 234 km dlhej trase z Gdyne do mesta Koszalin v záverečnom špurte pred Francúzom Paulom Magnierom (Soudal-QuickStep), tretí finišoval Brit Noah Hobbs (EF Education-EasyPost).
VIDEO: Záver 1. etapy Okolo Poľska 2026
O únik dňa sa postaralo kvinteto Bart Lemmen, Patrick Gamper, Simon Dalby, Kamil Malecki a Radoslaw Fratczak.
Tímy Soudal a Lidl však stratu neustále kontrolovali a 16 km pred cieľom utečencov dostihli.
V záverečnom šprinte ukázal súperom chrbát Milan, úradujúci taliansky šampión zvíťazil o dĺžku dvoch bicyklov a slávil prvý triumf v kariére na Okolo Poľska.
Priebežné celkové poradie Okolo Poľska 2026
#
Meno
Tím
Čas
1.
Jonathan Milan
Lidl-Trek
5:04:01 hod
2.
Paul Magnier
Soudal-QuickStep
+ 2 s
3.
Noah Hobbs
EF Education-EasyPost
+ 4 s
4.
Sebastian Molano
UAE Team Emirates
+ 6 s
5.
Gerben Thijssen
Alpecin-Premier Tech
+ 8 s
6.
Ivan Garcia
Movistar
+ 8 s