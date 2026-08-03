    VIDEO: Taliansky šampión ukázal súperom chrbát. V záverečnom šprinte nemal konkurenciu

    Jonathan Milan.
    Jonathan Milan. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. aug 2026 o 16:47
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    Jazdec tímu Lidl-Trek uspel na rovinatej 234 km dlhej trase z Gdyne do mesta Koszalin.

    Okolo Poľska 2026

    Výsledky 1. etapy Okolo Poľska (Gdyňa – Koszalin, 234 km):

    #

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA Jonathan Milan

    Lidl-Trek

    5:04:11 hod

    2.

    FRA Paul Magnier

    Soudal-QuickStep

    + 0 s

    3.

    GBR Noah Hobbs

    EF Education-EasyPost

    + 0 s

    4.

    COL Sebastian Molano

    UAE Team Emirates

    + 0 s

    5.

    BEL Gerben Thijssen

    Alpecin-Premier Tech

    + 0 s

    6.

    ESP Ivan Garcia

    Movistar

    + 0 s

    Taliansky cyklista Jonathan Milan zvíťazil v úvodnej etape pretekov Okolo Poľska.

    Jazdec tímu Lidl-Trek uspel na rovinatej 234 km dlhej trase z Gdyne do mesta Koszalin v záverečnom špurte pred Francúzom Paulom Magnierom (Soudal-QuickStep), tretí finišoval Brit Noah Hobbs (EF Education-EasyPost).

    VIDEO: Záver 1. etapy Okolo Poľska 2026

    O únik dňa sa postaralo kvinteto Bart Lemmen, Patrick Gamper, Simon Dalby, Kamil Malecki a Radoslaw Fratczak.

    Tímy Soudal a Lidl však stratu neustále kontrolovali a 16 km pred cieľom utečencov dostihli.

    V záverečnom šprinte ukázal súperom chrbát Milan, úradujúci taliansky šampión zvíťazil o dĺžku dvoch bicyklov a slávil prvý triumf v kariére na Okolo Poľska.

    Priebežné celkové poradie Okolo Poľska 2026

    #

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA Jonathan Milan

    Lidl-Trek

    5:04:01 hod

    2.

    FRA Paul Magnier

    Soudal-QuickStep

    + 2 s

    3.

    GBR Noah Hobbs

    EF Education-EasyPost

    + 4 s

    4.

    COL Sebastian Molano

    UAE Team Emirates

    + 6 s

    5.

    BEL Gerben Thijssen

    Alpecin-Premier Tech

    + 8 s

    6.

    ESP Ivan Garcia

    Movistar

    + 8 s

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    Domov»Cyklistika»VIDEO: Taliansky šampión ukázal súperom chrbát. V záverečnom šprinte nemal konkurenciu