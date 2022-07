Nie je hviezda. Tour de France vyhrá pretekár s tvárou Macaulaya Culkina

BRATISLAVA. Keď vstupoval do cyklistiky, nebol veľkou hviezdou. Pred pár rokmi popri tréningu chodil do práce, pomáhal pri spracovaní čerstvo ulovených rýb.

Jonas Vingegaard si cestu na vrchol vydrel. Ešte pred pár rokmi nevedel, či sa dokáže cyklistikou živiť. Popri tréningu pracoval.

Keď v sobotu prišiel do cieľa časovky, padol do náručia priateľke Trine, ktorá mala na rukách ich dcéru Fridu. Dlho sa spolu tešili. Rodina je pre Jonasa Vingegaarda všetko.

„Je ťažké opísať, čo prežívam. Vyhrať Tour de France je to najviac, čo môžete v cyklistike dosiahnuť. A tým, že sú tu dievčatá so mnou, je to ešte vzácnejšie,“ vravel víťaz a utieral si slzy.