Prísť lepším spôsobom o víťazstvo sa nedalo. Pogačar: Nič neľutujem

„Je to neuveriteľné. Ráno som povedal priateľke a dcére, že dnes chcem pre ne vyhrať etapu. Toto víťazstvo patrí im,“ hovoril 25-ročný Vingegaard.

Po osemnástich etapách vedie pred dvojnásobným šampiónom o 3 minúty a 26 sekúnd. O taký náskok by mohol prísť len veľkou zhodou okolností.

„V cieli som bol rád, že to mám za sebou. Bolo to neuveriteľne náročné. Ostávajú nám ešte dva dni do Paríža. Preto nechcem ešte hovoriť o víťazstve, máme pred sebou ešte dve etapy. Musíme byť ostražití,“ doplnil.

„Je silnejší. Podľa mňa už zvíťazí. Bol to krásny súboj,“ hovoril bývalý víťaz Tour a spolukomentátor Eurosportu Alberto Contador.