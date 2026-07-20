Je za pádom Vingegaarda nočná kontrola? Nemám slov, vraví legenda

Tvrdý pád a zranenie Dána Jonasa Vingegaarda, ktoré ukončilo jeho pôsobenie na Tour de France po dopingovej kontrole uprostred noci, rozhnevalo cyklistickú komunitu vrátane jeho najväčších rivalov Tadeja Pogačara a Remca Evenepoela.
Dvojnásobný víťaz podujatia musel vstať v nedeľu o 2.00 h a podstúpiť dopingový test, následne mal v 15. etape nehodu, pri ktorej si zlomil kľúčnu kosť a čaká ho operácia.
Dvadsaťdeväťročný pretekár tímu Visma-Lease a Bike bol pred etapou druhý v celkovom poradí, na vedúceho Pogačara zo Slovinska strácal štyri a polminúty a v záverečnom týždni sa ešte chcel pobiť o prvenstvo.
V 15. etape však skončil na zemi viac ako 20 km pred cieľom, keď neodhadol výjazd z kruhového objazdu, tvrdo narazil a s bolestivou grimasou nastúpil do sanitky.
„Dá sa povedať, že (nočná dopingová kontrola) nebola prospešná. Nechcem špekulovať, či to bol dôvod. Možno to zohralo svoju úlohu,“ uviedol Vingegaard pre TV2 zo svojho rodného Dánska.
Víťaz nedeľňajšej etapy Evenepoel označil nočný čas testu za „neúctivý“ a „neľudský“. Líder celkového poradia Pogačar, ktorý sa sám musel podrobiť dopingovej kontrole o 5.00 ráno, povedal, že Vingegaardova Tour „je zničená“ a trval na tom, že „spánok je dôležitý“ a „odpočinok je pre telo rozhodujúci“.
K udalosti sa vyjadril aj dopingovým podvodom zdiskreditovaný bývalý americký cyklista Lance Armstrong.
„Prišli do jeho izby o druhej hodine ráno. Zaklopali na dvere a zobudili ho uprostred Tour. 2.00 ráno je otázka ľudských práv. Nemám slov,“ povedal Armstrong v podcaste The Move.
Dopingové testy vykonáva Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) v mene Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). ITA svoje konanie obhajuje.
„ITA si je vedomá, že nočné testovanie môže narušiť odpočinok a regeneráciu jazdcov. Preto sa venovala náležitá pozornosť čo najväčšej možnej miere minimalizovať vplyv testovacích aktivít na jazdcov,“ uviedla ITA pre BBC.
„ITA však v mene UCI zodpovedá za zabezpečenie účinnosti cyklistického antidopingového programu a integrity cyklistických pretekov.
Preto musí byť účinné testovanie v obmedzených a odôvodnených prípadoch schopné prebiehať mimo štandardných denných hodín.“