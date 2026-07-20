    Je za pádom Vingegaarda nočná kontrola? Nemám slov, vraví legenda

    Jonas Vingegaard spadol v 15. etape a musel odstúpiť z Tour de France 2026.
    Fotogaléria (30)
    Jonas Vingegaard spadol v 15. etape a musel odstúpiť z Tour de France 2026. (Autor: REUTERS)
    TASR|20. júl 2026 o 15:44
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    Víťaz nedeľňajšej etapy Evenepoel označil nočný čas testu za „neúctivý“ a „neľudský“.

    Tvrdý pád a zranenie Dána Jonasa Vingegaarda, ktoré ukončilo jeho pôsobenie na Tour de France po dopingovej kontrole uprostred noci, rozhnevalo cyklistickú komunitu vrátane jeho najväčších rivalov Tadeja Pogačara a Remca Evenepoela.

    Dvojnásobný víťaz podujatia musel vstať v nedeľu o 2.00 h a podstúpiť dopingový test, následne mal v 15. etape nehodu, pri ktorej si zlomil kľúčnu kosť a čaká ho operácia.

    Dvadsaťdeväťročný pretekár tímu Visma-Lease a Bike bol pred etapou druhý v celkovom poradí, na vedúceho Pogačara zo Slovinska strácal štyri a polminúty a v záverečnom týždni sa ešte chcel pobiť o prvenstvo.

    V 15. etape však skončil na zemi viac ako 20 km pred cieľom, keď neodhadol výjazd z kruhového objazdu, tvrdo narazil a s bolestivou grimasou nastúpil do sanitky.

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    „Dá sa povedať, že (nočná dopingová kontrola) nebola prospešná. Nechcem špekulovať, či to bol dôvod. Možno to zohralo svoju úlohu,“ uviedol Vingegaard pre TV2 zo svojho rodného Dánska.

    Víťaz nedeľňajšej etapy Evenepoel označil nočný čas testu za „neúctivý“ a „neľudský“. Líder celkového poradia Pogačar, ktorý sa sám musel podrobiť dopingovej kontrole o 5.00 ráno, povedal, že Vingegaardova Tour „je zničená“ a trval na tom, že „spánok je dôležitý“ a „odpočinok je pre telo rozhodujúci“.

    K udalosti sa vyjadril aj dopingovým podvodom zdiskreditovaný bývalý americký cyklista Lance Armstrong.

    „Prišli do jeho izby o druhej hodine ráno. Zaklopali na dvere a zobudili ho uprostred Tour. 2.00 ráno je otázka ľudských práv. Nemám slov,“ povedal Armstrong v podcaste The Move.

    Fotogaléria z 15. etapy na Tour de France 2026
    JB 71 Plateau de Solaison - Slovinský cyklista Tadej Pogačar (uprostred) v žltom drese vedúceho pretekára oslavuje na pódiu po skončení 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Plateau de Solaison 19. júla 2026.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar, v žltom drese vedúceho pretekára pred štartom 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Champagnole.
    Cyklistický pelotón jazdí počas 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Champagnole.
    Diváci sa pozerajú z balkóna na cyklistický pelotón počas 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Champagnole.
    30 fotografií
    Spectators wait for the riders to pass during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wait for the start of the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Supporters wait for the riders to pass during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators cheer France's Benjamin Thomas, right, during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Daan Hoole, right, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders steer their bicycle during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Anders Johannessen is pushed by his mechanics following a damage on his bicycle during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Britain's Tom Pidcock, right, and Quinn Simmons of the U.S., second from right, ride in the break away group during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Britain's Tom Pidcock leads the break away group during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)A spectator cheers as the pack rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The break away rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Kevin Vauquelin speeds down the Cote du Mont during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)A spectator cheers riders during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line ahead Slovenia's Tadej Pogacar to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line ahead Slovenia's Tadej Pogacar to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line ahead Slovenia's Tadej Pogacar to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)JB 70 Plateau de Solaison - Belgický cyklista Remco Evenepoel (uprostred) oslavuje na pódiu po jeho víťazstve 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Plateau de Solaison 19. júla 2026.JB 65 Plateau de Solaison - Belgický cyklista Remco Evenepoel (vpredu) špurtuje do cieľa pred Slovincom Tadejom Pogačarom v žltom drese vedúceho pretekára po jeho víťazstve 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Plateau de Solaison 19. júla 2026.JB 66 Plateau de Solaison - Belgický cyklista Remco Evenepoel (vpredu) špurtuje do cieľa pred Slovincom Tadejom Pogačarom v žltom drese vedúceho pretekára po jeho víťazstve 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Plateau de Solaison 19. júla 2026.

    Dopingové testy vykonáva Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) v mene Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). ITA svoje konanie obhajuje.

    „ITA si je vedomá, že nočné testovanie môže narušiť odpočinok a regeneráciu jazdcov. Preto sa venovala náležitá pozornosť čo najväčšej možnej miere minimalizovať vplyv testovacích aktivít na jazdcov,“ uviedla ITA pre BBC.

    „ITA však v mene UCI zodpovedá za zabezpečenie účinnosti cyklistického antidopingového programu a integrity cyklistických pretekov.

    Preto musí byť účinné testovanie v obmedzených a odôvodnených prípadoch schopné prebiehať mimo štandardných denných hodín.“

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    21.07.2026
    13:00
    16. etapa
    Evian les Bains > Thonon les Bains
    26,1 km
    individuálna časovka
    individuálna časovka
    22.07.2026
    13:20
    17. etapa
    Chambery > Voiron
    174,7 km
    rovinatý
    rovinatý
    23.07.2026
    12:35
    18. etapa
    Voiron > Orciers-Merlette
    185,2 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

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