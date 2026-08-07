Najväčší favorit Okolo Poľska neodštartuje do piatej etapy. Doplatil na hromadný pád

Portugalský cyklista Joao Almeida sa pre zranenie nepostavil na štart piatkovej 5. etapy pretekov Okolo Poľska.
Najväčší favorit na celkový triumf bol vo štvrtok súčasťou hromadného pádu na mokrej vozovke približne 40 km pred páskou, v ktorom spadli aj ďalší jazdci UAE Team Emirates-XRG.
Pokračovať napokon nebudú traja členovia tímu. Stajňa vo vyhlásení potvrdila, že nikto z pretekárov neutrpel zlomeninu a budú sa liečiť doma.
Štvrtú etapu rozhodcovia neutralizovali a rozhodli, že ju skrátia, pričom vynechali stúpanie na Borowice.
Po 20 minútach etapu reštartovali. V páde sa ocitli aj tímoví kolegovia Portugalčana Juan Sebastián Molano, Benoit Cosnefroy, Jan Christen a Rune Herregodts. Etapu nedokončili Molano a Cosnefroy, zatiaľ čo Almeida prišiel do cieľa s viac ako 16-minútovou stratou.