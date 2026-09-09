Na Slovensko príde šprintérske eso aj bývalí víťazi. Kubiš prekvapivo vynechá MS

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Hviezdou jubilejného 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska bude francúzsky šprintér a 17. pretekár rebríčka UCI Paul Magnier.
Minulý rok zvládol súboje so slovenským majstrom Lukášom Kubišom, ktorý síce robil čo mohol, ale na záverečné zrýchlenie Magniera nestačil.
Francúz vyhral na Slovensku štyri etapy a dnes má na konte už 32 profesionálnych víťazstiev. Tri z nich pridal tento rok na Giro d'Italia, kde pred domácim Jonathanom Milanom ovládol bodovaciu súťaž.
Trasa Okolo Slovenska 2026
- 1. etapa: Košice – Košice | 162,6 km
- 2. etapa: Levoča – Liptovský Mikuláš | 186,8 km
- 3. etapa: Tvrdošín – Dohňany | 195,1 km
- 4. etapa: Beluša – Galanta | 197,5 km
- 5. etapa: Sliač – Kráľova hoľa | 147,4 km
Jeho tímovým kolegom bude aj Belgičan Yves Lampaert, ktorý sa stal celkovým víťazom v roku 2019. Vtedy sa tešil zo zisku žltého dresu o jedinú sekundu pred iným francúzskym šprintérom Arnaudom Démarom.
Okrem neho sa v pozícii niekdajšieho víťaza predstaví aj český cyklista Josef Černý. V roku 2022 triumfoval podobne ako Lampaert v drese Quick-Stepu, no v súčasnosti si už oblieka dres tímu Kasper Crypto4me.
Už dlhšie bolo známe, že pretekov sa nezúčastní Lukáš Kubiš.
Pôvodne sa mal v zámorí pripravovať na MS v Montreale, ale na tlačovej konferencii v Bratislave prezident SZC Peter Privara uviedol, že Kubiš MS vynechá a so svojim tímom absolvuje niektoré európske klasiky.
Na Okolo Slovenska sa ako jediný domáci pretekár z tímu World Tour predstaví Martin Svrček a vysoké ambície v celkovom poradí budú mať aj kvalitní vrchári Samuel Novák (Tirol KTM) a Richard Riška (Hrinkow Advarics).
Potvrdené tímy na Okolo Slovenska 2026
World Tour: Soudal Quick-Step (Belg.), Visma-Lease a Bike (Hol.), Lotto-Intermarché (Belg.)
Pro tímy: Cofidis (Fr.), Novo Nordisk (USA)
Kontinentálne tímy: Dukla Banská Bystrica, Kasper Crypto4me (ČR), ATT Investments (ČR), Lucky Star (Švéd.), XDS Astana DT (Kaz.), Biesse Carrera (Tal.), Drall Repsol (Šp.), Voster ATS (Poľ.), United Shipping (Maď.), Tirol KTM (Rak.), Hrinkow Advarics (Rak.)