Po páde si zlomil rebro. Dánsky cyklista predčasne končí na Tour de France

CARCASSONNE. Dánsky cyklista Jakob Fuglsang už nepokračuje na Tour de France. Líder tímu Israel-Premier Tech má zlomené rebro.

Fuglsang spadol v nedeľnej 15. etape a následné röntgenové vyšetrenie potvrdilo zranenie.

Ako informuje oficiálny web izraelského zoskupenia, tridsaťsedemročný rodák zo švajčiarskej Ženevy spadol 60 kilometrov pred cieľom. Etapu s bolesťami dokončil.

"Samozrejme, som sklamaný. V minulosti som sa už pokúšal súťažiť so zlomeným rebrom a prísť do cieľa pretekov. Tentoraz však viem, že by som tým nič nezískal, preto je lepšie odstúpiť a ísť domov zotavovať sa.