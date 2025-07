Smutná správa pred štartom Tour. Zomrel najstarší držiteľ žltého dresu, vraveli mu andulka

Francúz sa na domácich pretekoch v roku 1949 zmocnil žltého dresu vo štvrtej etape v Rouene a udržal si ho šesť dní do príchodu pelotónu do Pyrenejí.

„Mal som vtedy dobrú formu, to si pamätám. No ani som nesníval o tom, že by som si mohol obliecť žltý dres,“ povedal v rozhovore pre AFP v roku 2019 Marinelli, ktorý si získal fanúšikov aj pre svoju postavu.