Jazdci sú uvarení, Pogačar hovorí o nočnej more. Tour sužujú extrémne horúčavy

Okrem tradične náročných trás sa musia cyklisti v úvode tohtoročnej Tour de France vyrovnať tiež s horúčavami dosahujúcimi až 40 stupňov Celzia.
Obhajca prvenstva Tadej Pogačar v tejto súvislosti hovoril o "logistickej nočnej more", olympijský víťaz v cross-country v horskej cyklistike Tom Pidcock si zase na rozpálených cestách pripadal "uvarený".
Štyridsiatku atakovali teploty v pondelňajšej 3. etape v Pyrenejách a tímy bojovali o každú fľašu s vodou. "Bolo to ako vojnová zóna, každý sa snažil dostať k fľaši," opísal Brit Pidcock.
"Keď sú horúčavy, je to skutočná logistická nočná mora," komentoval to majster sveta Pogačar.
Jeho tím UAE Emirates rozbehol v horúčave pekelné tempo a hviezdny Slovinec si vďaka etapovému triumfu obliekol tento rok prvýkrát žltý dres lídra. "V našom tíme robíme maximum, aby jazdci mali veľa vody a ľadu," povedal.
Úľava od horúceho počasia je zatiaľ v nedohľadne. V najbližších dňoch sa na trase Tour očakávajú teploty nad 35 stupňov a na juhu Francúzska sa zvyšuje riziko lesných požiarov. Kvôli nim organizátori vyzvali fanúšikov, aby radšej pyrenejské etapy vynechali. A platilo to aj pre rodičov štvornásobného šampióna.
"Písala mi mama, že sa kvôli súčasným opatreniam neuvidíme," uviedol Pogačar. "Je to škoda, že rodičia nemohli sledovať Tour naživo. Ale mali by byť prijaté všetky pravidlá, ktoré zlepšia bezpečnosť," dodal Slovinec.
Kým hasiči zhruba 70 kilometrov od cieľa tretej etapy bojovali s plameňmi, cyklisti v horúčave trpeli.
"Myslím, že pelotón spotreboval tak desaťtisíc fliaš s vodou," poznamenal Pidcock v rozhovore pre Eurosport.
"V závere mi už neostali žiadne sily, bol som úplne vyčerpaný. Neviem, či som niekedy išiel také ťažké preteky v takej veľkej horúčave," dodal Brit.