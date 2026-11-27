Kolumbijského cyklistu Harolda Tejadu dočasne suspendovali pre nezrovnalosti v jeho biologickom pase.
Juhoameričan mal od novej sezóny jazdiť za tím Netcompany-Ineos, no vedenie britskej stajne sa rozhodlo s Tejadom zrušiť dohodu pre podozrenie z dopingu.
Podľa Medzinárodnej testovacej agentúry (ITA) sa u Tejadu objavili abnormálne hematologické hodnoty, preto požiadala cyklistu o vysvetlenie a poskytnutie ďalších informácií.
Tejada môže suspendáciu akceptovať, alebo požiadať o výsluch na antidopingovom tribunáli Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI), pripomenula agentúra AFP.