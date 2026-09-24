Víťaz etapy na Okolo Slovenska má novú výzvu. Zmluvu podpísal až do roku 2029

Nemec Nico Denz a Austrálčan Kaden Groves budú od budúcej sezóny jazdiť za švajčiarsky tím Tudor Pro Cycling.
Obaja podpísali zmluvy do konca roku 2029 a posilnia stajňu najmä v šprintérskych etapách a kopcovitých tratiach.
Obaja sú známi aj slovenským fanúšikom, Groves vyhral prológ Okolo Slovenska v roku 2021, Denz rok predtým triumfoval v 2. etape a skončil druhý v celkovom poradí najväčšieho domáceho cyklistického podujatia.
Dvadsaťsedemročný Groves pôsobí od roku 2023 v tíme Alpecin-Premier Tech, predtým jazdil za Jayco. Patrí k cyklistom, ktorým sa podarilo vyhrať etapy na všetkých troch Grand Tours.
Najviac sa mu darilo na španielskej Vuelte, kde nazbieral sedem etapových triumfov a dvakrát vyhral bodovaciu súťaž, na Giro d'Italia si pripísal dve víťazstvá a vlani pridal jedno aj na Tour de France.
VIDEO: Kaden Groves vyhráva etapu na Tour de France
V prebiehajúcom ročníku ho zabrzdili pády a zranenia. Pre problémy s kolenom vynechal takmer všetky jarné klasiky, po páde musel odstúpiť z Gira, nedokončil ani Okolo Švajčiarska a Vueltu a do cieľa neprišiel ani na nedávnych Grand Prix Quebecu a Montrealu.
„Tudor sledujem už niekoľko rokov a som svedkom jeho pôsobivého rastu a rozvoja. Veľmi sa teším, že sa môžem stať súčasťou tímu a prispieť k dosiahnutiu ďalších veľkých cieľov.
Už sa neviem dočkať ďalšieho kroku v mojej kariére. Návrat na Tour de France a boj o etapové víťazstvá či zelený dres sú pre mňa absolútnou prioritou,“ povedal pre tímový web.
Najväčšími úspechmi Denza sú tri etapové prvenstvá na Giro d’Italia, no je platný najmä svojou prácou pre tímových lídrov či v únikoch.
„Už pred troma rokmi som bol blízko k prestupu do tímu Tudor a teší ma, že sa to stalo skutočnosťou. Mnohých ľudí z realizačného tímu i spomedzi jazdcov poznám z mojich predchádzajúcich pôsobísk.
Vidím tu príležitosti na osobný rast, možnosť prispieť k úspechu, podeliť sa o svoje skúsenosti a spoločne dosiahnuť veľké veci,“ povedal tridsaťdvaročný Denz, ktorý má za sebou pôsobenia v tímoch Red Bull Bora-Hansgrohe, DSM a AG2R.