    Neohrozený kráľ časoviek v Taliansku. Ganna obhájil titul piatykrát za sebou

    Taliansky cyklista Filippo Ganna.
    Taliansky cyklista Filippo Ganna. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. jún 2026 o 18:47
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    Zvíťazil s priepastným náskokom 2:06 min pred Giaimim.

    Taliansky cyklista Filippo Ganna vybojoval už svoj siedmy titul národného šampióna v časovke, z toho piaty v rade.

    Dvadsaťdeväťročný jazdec tímu Netcompany Ineos zvládol 40,3 km dlhú trať z Vicoforte do Barola na severe krajiny za 47:39 minúty.

    Dvojnásobný majster sveta v tejto disciplíne zvíťazil na národnom šampionáte s priepastným náskokom 2:06 min pred Lucom Giaimim, tretí skončil Mattia Cattaneo (+2:36).

    Ganna tak nadviazal na úspešnú sezónu, počas ktorej senzačne zvíťazil na aprílovej klasike Dwars door Vlaanderen a vyhral aj časovky na Giro d'Italia, Tirreno-Adriatico či Volta ao Algarve. Informáciu priniesla agentúra AFP.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Taliansky cyklista Filippo Ganna.
    Taliansky cyklista Filippo Ganna.
    Neohrozený kráľ časoviek v Taliansku. Ganna obhájil titul piatykrát za sebou
    dnes 18:47
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