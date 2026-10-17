Belgičan pridal druhý etapový triumf v Číne. Líder spadol, no udržal sa na čele poradia

Okolo Kuang-si 2026
Výsledky 5. etapy (Jinchengjiang - Yizhou, 170,1 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Milan Fretin
Cofidis
3:44:18 h
2.
Matteo Moschetti
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 0 s
3.
Erlend Blikra
Uno-X Mobility
+ 0 s
4.
Joshua Giddings
Lotto-Intermarché
+ 0 s
5.
Jordi Meeus
Red Bull-Bora-Hansgrohe
+ 0 s
6.
Max Kanter
XDS Astana
+ 0 s
Predposlednú etapu cyklistických pretekov Okolo Kuang-si vyhral v hromadnom špurte Belgičan Milan Fretin a pripísal si v Číne druhý etapový triumf.
Jazdec tímu Cofidis nadviazal na štvrtkový triumf a oslávil jubilejné desiate profesionálne víťazstvo v kariére.
Záver piatej etapy pretekov WorldTour zatienil ťažký pád priebežného lídra Paula Magniera.
Francúz napokon prešiel cieľom s odreninami a podľa vyjadrenia tímu Soudal Quick-Step na sociálnych sieťach vyviazol bez vážnejších zranení.
Časová strata spôsobená nehodou vo vysokej rýchlosti, ku ktorej došlo približne 500 metrov pred cieľom, sa mu do celkového poradia nezapočítala.
Magnier si naďalej udržiava vedenie s náskokom desiatich sekúnd pred Holanďanom Fritsom Biesterbosom, ktorý sa takisto zaplietol do hromadného pádu.
Fretin, víťaz dvoch etáp, figuruje až na 129. mieste. Všetky doterajšie etapy sa v Číne skončili hromadným špurtom.
Pri nedeľňajšom vyvrcholení pretekov však pelotón absolvuje v závere 3,2 kilometra dlhé stúpanie s horskou prémiou prvej kategórie.
Priebežné poradie po 5. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Paul Magnier
Soudal Quick-Step
18:43:24 h
2.
Frits Biesterbos
Picnic PostNL
+ 10 s
3.
Max Kanter
XDS Astana
+ 16 s
4.
Jasha Sütterlin
Jayco-AlUla
+ 18 s
5.
Jhonatan Narváez
UAE Emirates XRG
+ 19 s
6.
Cees Bol
Decathlon CMA CGM
+ 20 s