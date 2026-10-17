    Belgičan pridal druhý etapový triumf v Číne. Líder spadol, no udržal sa na čele poradia

    Milan Fretin
    Milan Fretin (Autor: X / Domestique)
    ČTK|17. okt 2026 o 10:03
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    Pelotón absolvuje v záverečnej etape stúpanie s horskou prémiou prvej kategórie.

    Okolo Kuang-si 2026

    Výsledky 5. etapy (Jinchengjiang - Yizhou, 170,1 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Milan Fretin

    Cofidis

    3:44:18 h

    2. 

    ITA

    Matteo Moschetti

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 0 s

    3.

    NOR

    Erlend Blikra

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    4.

    GBR

    Joshua Giddings

    Lotto-Intermarché

    + 0 s

    5.

    BEL

    Jordi Meeus

    Red Bull-Bora-Hansgrohe

    + 0 s

    6.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    + 0 s

    Predposlednú etapu cyklistických pretekov Okolo Kuang-si vyhral v hromadnom špurte Belgičan Milan Fretin a pripísal si v Číne druhý etapový triumf.

    Jazdec tímu Cofidis nadviazal na štvrtkový triumf a oslávil jubilejné desiate profesionálne víťazstvo v kariére.

    Záver piatej etapy pretekov WorldTour zatienil ťažký pád priebežného lídra Paula Magniera.

    Francúz napokon prešiel cieľom s odreninami a podľa vyjadrenia tímu Soudal Quick-Step na sociálnych sieťach vyviazol bez vážnejších zranení.

    Časová strata spôsobená nehodou vo vysokej rýchlosti, ku ktorej došlo približne 500 metrov pred cieľom, sa mu do celkového poradia nezapočítala.

    Magnier si naďalej udržiava vedenie s náskokom desiatich sekúnd pred Holanďanom Fritsom Biesterbosom, ktorý sa takisto zaplietol do hromadného pádu.

    Fretin, víťaz dvoch etáp, figuruje až na 129. mieste. Všetky doterajšie etapy sa v Číne skončili hromadným špurtom.

    Pri nedeľňajšom vyvrcholení pretekov však pelotón absolvuje v závere 3,2 kilometra dlhé stúpanie s horskou prémiou prvej kategórie.

    Priebežné poradie po 5. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal Quick-Step

    18:43:24 h

    2.

    NLD

    Frits Biesterbos

    Picnic PostNL

    + 10 s

    3.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    + 16 s

    4. 

    DEU

    Jasha Sütterlin

    Jayco-AlUla

    + 18 s

    5.

    ECU

    Jhonatan Narváez

    UAE Emirates XRG

    + 19 s

    6.

    NLD

    Cees Bol

    Decathlon CMA CGM

    + 20 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Milan Fretin
    Milan Fretin
    Belgičan pridal druhý etapový triumf v Číne. Líder spadol, no udržal sa na čele poradia
    dnes 10:03
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    Domov»Cyklistika»Belgičan pridal druhý etapový triumf v Číne. Líder spadol, no udržal sa na čele poradia