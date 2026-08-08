Trápenie pokračuje. Obhajkyňa titulu odstúpila zo ženskej edície Tour de France

Francúzska cyklistka Pauline Ferrandová-Prevotová pre chorobu odstúpila z tohtoročnej edície Tour de France.
Tridsaťštyriročná členka tímu Visma-Lease a Bike pred rokom vyhrala podujatie, ale pred sobotňajšou ôsmou etapou tohtoročnej edície už absentovala na štarte.
Ferrandová-Prevotová sa na Tour výsledkovo trápila, v piatok prišla do cieľa s viac ako desaťminútovou stratou na víťaznú Poľku Kasiu Niewiadomú-Phinneyovú, ktorá je aj líderka priebežného poradia.
„Bohužiaľ, Pauline sa ráno necítila dobre. Po konzultácii s naším zdravotným personálom sme sa rozhodli, že nenastúpi do sobotňajšej etapy. Pauline prajeme čo najrýchlejšie uzdravenie,“ cituje The Athletic oficiálne stanovisko tímu.
Skúsená francúzska cyklistka v prebiehajúcom roku ešte nemá na konte víťazstvo.