Po smrteľnej nehode nebude pokračovať. Tím zosnulého cyklistu sa odhlásil z pretekov

Po piatkovej smrteľnej nehode 19-ročného britského cyklistu Finlayho Tarlinga odstúpil jeho tím NSN Development z pretekov Okolo Portugalska.
Preteky dnes pokračujú predposlednou etapou, pred ktorou jazdci držali za Tarlinga minútu ticha.
Organizátori oznámili, že po zvyšok pretekov už sa nebudú konať žiadne slávnostné ceremónie.
Mladší brat Joshuu Tarlinga z Ineosu, bronzového medailistu z majstrovstiev sveta v časovke z roku 2023, zomrel po nehode v ôsmej etape.
Podľa portugalskej televízie sa zrazil s protiidúcim autom. Organizátori to zatiaľ nepotvrdili.
"Teraz nie je čas na špekulácie o okolnostiach nehody. Incident sa vyšetruje, "uviedli.
"Sme v šoku. Cyklistika je šport, ktorý so sebou nesie riziká, ale na takúto tragédiu nie ste nikdy pripravení, "napísali usporiadatelia vo vyhlásení.
"Finlay prišiel o život. Rodina prišla o syna. Tím prišiel o svojho člena. Cyklistická komunita stratila jedného zo svojich. Je to tragédia, ktorá ďaleko presahuje športové podujatie. "
Finlay Tarling bol členom rozvojového tímu stajne NSN od vlaňajška. Časovkársky špecialista zbieral úspechy aj na dráhe, kde získal medaily z juniorských európskych šampionátov.