    Dvojnásobný majster sveta v časovke bude jazdiť za Lidl-Trek. Cítim motiváciu, hovorí

    Filippo Ganna.
    Filippo Ganna. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|13. okt 2026 o 13:21
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    Podpísal s novým zamestnávateľom kontrakt do konca roku 2029.

    Taliansky cyklista Filippo Ganna v nasledujúcej sezóne vymení dres britského tímu Netcompany Ineos za nemecký Lidl-Trek.

    Tridsaťročný špecialista na časovky, v ktorých sa stal majstrom sveta v rokoch 2020 a 2021, podpísal s novým zamestnávateľom kontrakt do konca roku 2029.

    V Ineose pôsobil osem sezón. Na konte má dokopy 41 víťazstiev, prevažne v jazde proti chronometru, ale darilo sa mu aj v hromadných pretekoch.

    Tento rok vyhral napríklad klasiku Dwars door Vlaanderen. Na konte má aj osem etapových vavrínov z Gira, dva z Vuelty, či celkové prvenstvá na Vuelta a San Juan a Ethias-Tour de Wallonie. Na Miláno - Sanremo skončil dvakrát druhý.

    Úspechy zbiera aj na dráhe, na OH v Tokiu 2020 získal zlato v tímovej stíhačke a v zbierke má aj šesť titulov majstra sveta v individuálnej.

    „Po ôsmich rokoch v mojom doterajšom tíme je otvorenie novej kapitoly skvelá vec a cítim obrovskú motiváciu do novej sezóny.

    S tímom Lidl-Trek mám veľké ciele, ktoré chcem dosiahnuť, najmä na klasikách. S tímom, aký budeme mať, nie je nič nedosiahnuteľné.

    Grand Tours zostávajú dôležitým cieľom a teším sa, že budem môcť podporovať tím a zároveň využiť aj vlastné príležitosti,“ uviedol pre web stajne.

    Pre Lidl-Trek je to ďalšia výrazná posila pred novou sezónou. Do tímu prišli aj rakúsky vrchár Felix Gall, ktorý tento rok obsadil druhé miesto celkovo na Gire a tretie na Vuelte, jeho krajan Gregor Mühlberger, či Francúz Jordan Jegat.

    V kádri navyše zostali lídri Mads Pedersen z Dánska, Španiel Juan Ayuso, Talian Jonathan Milan či Quinn Simmons z USA.

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