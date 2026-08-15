Vo Visme dostane šancu na reštart. Kariéru holandského šprintéra poznačil hrozivý pád

Holandský cyklista Fabio Jakobsen sa pripojí k tímu Visma-Lease a Bike, v ktorom jazdí aj dvojnásobný víťaz Tour de France Jonas Vingegaard.
Dvadsaťdeväťročný šprintér sa rozhodol nedokončiť svoj kontrakt v tíme Picnic PostNL a podpísal zmluvu s tímom Visma do konca sezóny 2027.
"Mojím cieľom je vrátiť sa na úroveň, kde môžem opäť bojovať o víťazstvá v šprintoch. Verím, že ide o jedno z najlepších prostredí pre dosiahnutie výkonu na svete," uviedol majiteľ 46 profesionálnych víťazstiev.
Holanďanova kariéra nabrala zlý smer po hrozivom páde na pretekoch Okolo Poľska v roku 2020, po ktorom utrpel aj vážne poranenia hlavy.
Po chirurgickom zákroku sa Jakobsen vrátil na bicykel a zvíťazil v etape na Tour de France 2022, rovnako získal zlatú medailu v cestných pretekoch na majstrovstvách Európy v tom istom roku.
V tíme Picnic PostNL, ku ktorému sa pridal v roku 2024, však od tej doby zápasil s rôznymi zraneniami. Tím Visma v tlačovej správe uviedol, že tím chce dať Jakobsenovi čas, aby sa dostal opäť na svoju úroveň.