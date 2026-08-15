    Vo Visme dostane šancu na reštart. Kariéru holandského šprintéra poznačil hrozivý pád

    Fabio Jakobsen (vľavo) víťazí v 2. etape pretekov Tirreno - Adriatico.
    Fabio Jakobsen (vľavo) víťazí v 2. etape pretekov Tirreno - Adriatico. (Autor: TASR/ LaPresse via AP)
    SITA|15. aug 2026 o 13:30
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    Fabio Jakobsen chce znova bojovať o víťazstvá.

    Holandský cyklista Fabio Jakobsen sa pripojí k tímu Visma-Lease a Bike, v ktorom jazdí aj dvojnásobný víťaz Tour de France Jonas Vingegaard.

    Dvadsaťdeväťročný šprintér sa rozhodol nedokončiť svoj kontrakt v tíme Picnic PostNL a podpísal zmluvu s tímom Visma do konca sezóny 2027.

    "Mojím cieľom je vrátiť sa na úroveň, kde môžem opäť bojovať o víťazstvá v šprintoch. Verím, že ide o jedno z najlepších prostredí pre dosiahnutie výkonu na svete," uviedol majiteľ 46 profesionálnych víťazstiev.

    Holanďanova kariéra nabrala zlý smer po hrozivom páde na pretekoch Okolo Poľska v roku 2020, po ktorom utrpel aj vážne poranenia hlavy.

    Fabio Jakobsen víťazí v drese majstra Európy.
    Fabio Jakobsen víťazí v drese majstra Európy. (Autor: TASR/Ritzau Scanpix via AP)

    Po chirurgickom zákroku sa Jakobsen vrátil na bicykel a zvíťazil v etape na Tour de France 2022, rovnako získal zlatú medailu v cestných pretekoch na majstrovstvách Európy v tom istom roku.

    V tíme Picnic PostNL, ku ktorému sa pridal v roku 2024, však od tej doby zápasil s rôznymi zraneniami. Tím Visma v tlačovej správe uviedol, že tím chce dať Jakobsenovi čas, aby sa dostal opäť na svoju úroveň.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Fabio Jakobsen (vľavo) víťazí v 2. etape pretekov Tirreno - Adriatico.
    Fabio Jakobsen (vľavo) víťazí v 2. etape pretekov Tirreno - Adriatico.
    Vo Visme dostane šancu na reštart. Kariéru holandského šprintéra poznačil hrozivý pád
    dnes 13:30
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