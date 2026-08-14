    Vingegaard bude mať nového kolegu. Visma získala do tímu posilu od konkurencie

    Fabio Jakobsen.
    Fabio Jakobsen. (Autor: TASR/Ritzau Scanpix via AP)
    TASR|14. aug 2026 o 18:42
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    Dvadsaťdeväťročný špurtér sa rozhodol predčasne ukončiť kontrakt s Picnic PostNL.

    Holandský cyklista Fabio Jakobsen prestúpil z Picnic PostNL do Visma-Lease a Bike, kde bude tímovým kolegom dvojnásobného víťaza Tour de France Jonasa Vingegaarda či Belgičana Wouta van Aerta.

    Dvadsaťdeväťročný špurtér sa rozhodol predčasne ukončiť kontrakt s Picnic PostNL a s Vismou podpísal zmluvu do konca budúcej sezóny. Jeho cieľom je vrátiť sa späť do bojov o etapové vavríny.

    „Chcem sa vrátiť na úroveň, na ktorej môžem súťažiť o čo najlepšie výsledky. Verím, že toto je jedno z najlepších prostredí na svete pre dosahovanie špičkových výkonov,“ citovala agentúra AFP majstra Európy z roku 2022, ktorého trápili zranenia od tvrdého pádu na pretekoch Okolo Poľska pred šiestimi rokmi.

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