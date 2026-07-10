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    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
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    hornatý
    Tadej Pogačar
    UAE Team Emirates - XRG

    Konflikt na Tour? Šéf tímu tvrdí, že to nie je nič vážne. Evenepoel: Bol som nahnevaný

    Remco Evenepoel.
    Fotogaléria (42)
    Remco Evenepoel. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. júl 2026 o 13:54
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    Evenepoel odviedol väčšinu práce na čele skupiny.

    Remco Evenepoel a Florian Lipowitz sa zmierili po vzájomnej slovnej roztržke na cyklistickom podujatí Tour de France.

    Prvý menovaný obvinil svojho kolegu z tímu Red Bull-Bora hansgrohe z toho, že mu nepomohol vo štvrtkovej šiestej horskej etape v Pyrenejach.

    Evenepoel a Lipowitz boli v osemčlennej stíhacej skupine za víťazom etapy a obhajcom žltého dresu Tadejom Pogačarom a druhým v poradí Jonasom Vingegaardom.

    Evenepoel odviedol väčšinu práce na čele skupiny, čo uznal aj šéf nemeckého tímu Ralph Denk v tímovom podcaste.

    Fotogaléria zo 6. etapy na Tour de France 2026
    Nórsky cyklista Torstein Traeen (uprostred) v žltom drese vedúceho pretekára jazdí v pelotóne počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Pau.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa raduje v cieli po výhre 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa raduje v cieli po výhre 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa raduje v cieli po výhre 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre.
    42 fotografií
    Slovinec Tadej Pogačar ide v balíku počas šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France. Slovinec Tadej Pogačar ide v balíku počas šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France. Mexičan Isaac del Toro a Slovinec Tadej Pogačar vedú pelotón počas šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France.Slovinec Tadej Pogačar a Mexičan Isaac del Toro vedú pelotón počas šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France. Dánsky cyklista Mads Pedersen (vľavo) a Belgičan Victor Campenaerts jazdia v úniku z pelotónu počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Pau.Diváci sledujú cyklistov počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Pau.Nórsky cyklista Torstein Traeen (uprostred) v žltom drese vedúceho pretekára počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Pau.Cyklistický pelotón jazdí počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Pau.Cyklistický pelotón jazdí počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Pau.Cyklistický pelotón jazdí počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Foix.Austrálsky cyklista Ben O'Connor sa osviežuje počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Pau.Jazdci tímov UAE Team Emirates XRG a Team Visma počas šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France.Talian Antonio Tiberi počas šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France.Nór Torstein Træen v žltom drese lídra celkového poradia (v strede) ide v balíku počas šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France. AG51 Gavarnie-Gedre - Francúzsky prezident Emmanuel Macron tlieska na pódiu po 6. etape cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km, 9. júla 2026. FOTO TASR/AP French President Emmanuel Macron attends the podium ceremony of the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - šport - cyklistika - Tour - de France - preteky - etapa - 6.AG35 Gavarnie-Gedre - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídera sa na pódiu raduje po výhre 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km, 9. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar , wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - šport - cyklistika - Tour - de France - preteky - etapa - 6.Slovenia's Tadej Pogacar, center, and Mexico's Isaac Del Toro lead the race during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, center right, and Mexico's Isaac Del Toro, right lead the race as Denmark's Jonas Vingegaard, left, looks on during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar arrives on the podium after winning the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar , wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar climbs during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar climbs during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides during he sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Paul Seixas, left, rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Colombia's Egan Bernal rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Colombia's Egan Bernal speeds down during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Colombia's Egan Bernal rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    Zároveň informoval o tom, že situácia nebola taká vážna, ako ju vykreslila verejnosť. „Obaja chlapci si o tom pohovorili. Nie je to nič vážne.

    Z tej záležitosti sa urobila väčšia vec, než v skutočnosti bola,“ uviedol Denk pred piatkovou etapou do Bordeaux.

    Dvojnásobný olympijský víťaz Evenepoel kritizoval vlaňajšieho tretieho muža celkovej klasifikácie Lipowitza za to, že vo štvrtok neodviedol dostatočnú prácu.

    „Áno, bol som nahnevaný. A oprávnene. Počas Vuelty som pre neho jazdil vpredu 30 kilometrov.

    Teraz som ho požiadal, aby viedol kilometer a nebolo to možné. To ma nahnevalo,“ citovala Evenepoela agentúra DPA.

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    10.07.2026
    13:15
    7. etapa
    Hagetmau > Bordeaux
    175,1 km
    rovinatý
    rovinatý
    Live
    11.07.2026
    13:15
    8. etapa
    Perigueux > Bergerac
    180,4 km
    rovinatý
    rovinatý
    12.07.2026
    13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý

    Tour de France 2026

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    Remco Evenepoel.
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    Konflikt na Tour? Šéf tímu tvrdí, že to nie je nič vážne. Evenepoel: Bol som nahnevaný
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