Vuelta ide do finále. Mas je blízko, ale Roglič ešte niečo chystá, myslí si Valach

Po pätnástich etapách záverečnej Grand Tour cyklistickej sezóny je Enric Mas na ceste za najväčším úspechom v kariére.
Skúsený 31-ročný Španiel bol na domácej Vuelte už trikrát druhý a raz tretí, ale pocit celkového víťaza zatiaľ nepozná.
Naopak, priebežne tretí Primož Roglič môže ovládnuť tieto preteky už po piatykrát, čo sa ešte nikomu nepodarilo.
Aby bol líder tímu Red Bull - BORA - hansgrohe opäť dekorovaný ako víťaz, musí zmazať viac ako dvojminútové manko na lídra a tiež sa popasovať s priebežne druhým Felixom Gallom, na ktorého stráca štyri sekundy.
Do konca Vuelty zostáva šesť etáp. Kto získa červený dres?
Časovka aj náročné horské dojazdy
Kým utorok a streda by mali patriť šprintérom, vo štvrtok príde na rad ďalšia dôležitá etapa pre jazdcov na celkové poradie - rovinatá časovka na 32 km.
Následne čakajú na pelotón dva horské dojazdy.
V piatok budú cyklisti musieť zdolať stúpanie Peňas Blancas, ktoré má viac ako osemnásť kilometrov a priemerný sklon šesť a pol percenta.
V sobotu je na programe ešte náročnejšia trasa. Po štyroch horských prémiách itinerár zahŕňa výstup na kopec Collado del Alquacil, ktorý má osem kilometrov a takmer desaťpercentný priemerný sklon.
Na jeho vrchole získa víťaz aj cenu Alberta Fernandeza.
Ide o niekdajšieho španielskeho vrchára, ktorý v roku 1984 skončil celkovo druhý na Vuelte, no v decembri toho istého roka zahynul pri autonehode.
Záverečná etapa nebude úplne rovinatá, ale sa krátkych stúpaniach sa už neočakávajú výrazné časové rozdiely medzi jazdcami na celkové poradie.
Domáci víťaz po 12 rokoch?
Aktuálny líder Enric Mas sa na prvé miesto posunul po ôsmej etape.
Na pódiu si však vtedy červený dres odmietol obliecť. Líder Movistaru chcel takýmto spôsobom vyjadriť solidaritu s Tadejom Pogačarom.
Päťnásobný víťaz Tour de France doplatil na kameň na ľavej strane vozovky. Spadol, zlomil si kľúčnu kosť, utrpel otras mozgu a nielen preteky, ale aj celá sezóna 2026 sa pre neho predčasne skončila.
Španiel odvtedy získal jedno etapové víťazstvo a pomaličky zveľaďuje náskok. Pred tretím súťažným blokom má náskok dvoch minút a šiestich sekúnd pred Gallom. Ďalšie štyri sekundy stráca Roglič.
Ak by sa mu podarilo udržať priebežné prvenstvo až do cieľa, stal by sa prvým domácim víťazom Vuelty od roku 2014, kedy zvíťazil Alberto Contador.
Jakub Vančo, centrálny tréner slovenskej cyklistickej reprezentácie, si myslí, že Mas v Granade získa prvé celkové víťazstvo na Grand Tour.
„Mas je vo vynikajúcej forme a celý Movistar robí správne taktické rozhodnutia. Ak sa nestane niečo nepredvídateľné, ako v prípade Tadeja Pogačara, tak si nemyslím, že príde o červený dres,“ predpokladá.
Niekdajší pretekár Quick-Stepu môže dokráčať k celkovému triumfu aj podľa Jána Valacha, bývalého športového riaditeľa tímov Tinkoff, Bora-Hansgrohe, TotalEnergies či Pierre Baguette.
„Mas v doterajšom priebehu vyzerá lepšie. Má dobrú výkonnosť a celkom solídny tím okolo seba. Preto by si mohol ustrážiť náskok,“ hovorí.
Valach zároveň upozorňuje aj na dôležitosť mentálnej odolnosti.
„Vyhrať Vueltu je jeho životný sen. Už trikrát bol druhý. Cíti veľkú šancu, ale musí zostať pokojný a zdravý. Dve minúty sú dosť. Musel by mať zlý deň, aby o takýto náskok prišiel.“
„V predchádzajúcich etapách šiel rozumne. Neplytval silami a ide si po zisk červeného dresu,“ hovorí sedemnásobný majster Slovenska.
Rogličovi môže pomôcť časovka
Niekdajší skokan na lyžiach Roglič môže podľa Valacha získať čas na Masa najmä v boji proti chronometru.
„Pri zhode okolností môže Roglič stiahnuť minútu. Viac pravdepodobne nie. Dôležitým faktorom bude aj to, či Mas ustojí situáciu v hlave, alebo nie. V časovke musí podať svoj štandardný výkon.
Dôležitú úlohu v časovke bude hrať aj smer vetra. V prípade protivetra môžeme očakávať väčšie časové rozdiely,“ upozorňuje.
Roglič v doterajšom priebehu kariéry na Vuelte ovládol štyri časovky. Naposledy v nej zvíťazil v roku 2021 a pamätný je aj jeho triumf na Gire 2023, keď práve v časovke vyzliekol z ružového dresu Gerainta Thomasa.
Na druhej strane, Felix Gall bude absolvovať na španielskej Grand Tour iba tretiu časovku. Vlani sa v rovinatej časovke, ktorá bola pre propalestínske protesty skrátená na 12 kilometrov, umiestnil na 29. mieste.
Podľa Valacha ešte Slovinec nevzdáva boj o piate celkové víťazstvo: „Roglič si určite počká na jednu etapu, v ktorej sa bude snažiť zvrátiť Vueltu. Aj malé výkonnostné zaváhanie Masa môže urobiť rozdiel.“
V prípade horšieho výkonu zo strany Galla alebo Rogliča sa k pódiu môže priblížiť Richard Carapaz, ktorý získal na Tour dres pre najlepšieho vrchára.
Víťazovi Gira d'Italia z roku 2019 aktuálne patrí štvrté miesto. Na tretieho Slovinca aktuálne stráca dve minúty a štrnásť sekúnd.
„Kombinácia Tour a Vuelty je veľmi náročná. Na druhej strane, nie som si úplne istý, či Gall zvládne posledný týždeň bez zaváhania. Spomedzi členov prvej trojky má najslabšiu časovku,“ prognózuje Vančo.
Budú v prvej päťke dvaja Slovinci?
Za olympijským víťazom z Tokia sa odohráva nielen súboj o piatu priečku, ale aj o biely dres pre najlepšieho jazdca do 25 rokov.
Lídrom tejto klasifikácie je britský cyklista Oscar Onley. Pretekár tímu Netcompany-Ineos stráca na vedúceho Masa päť minút a 44 sekúnd. Iba o 30 sekúnd viac však stráca víťaz dvanástej etapy Jakob Omrzel.
Pre 20-ročného Slovinca ide o prvé trojtýždňové preteky v kariére. Doposiaľ zbieral úspechy najmä na týždňových etapových pretekoch.
VIDEO: Víťazstvo Jakoba Omrzela v 12. etape Vuelty 2026
V apríli skončil šiesty na Okolo Álp, v máji bol ôsmy na Okolo Maďarska a na domácich pretekoch Okolo Slovinska obsadil tretie miesto.
„Víťaznou etapou Omrzelovi narástli krídla, ale v psychickej pohode jazdí aj Onley. V závere sezóny nachádza kvalitnú formu. Bude to zaujímavý súboj. Osobne si myslím, že Brit udrží biely dres aj preto, že ma viac skúseností.
Víťazstvá Omrzela či Marca Brennera boli pre mňa najväčšie prekvapenia doterajšieho priebehu Vuelty. Zároveň sa veľmi teším z toho, že Wout Van Aert našiel niekdajšiu formu,“ dodal Vančo.
Nemec Brenner zvíťazil v štrnástej etape s horským dojazdom na stúpanie Sierra de la Pandera. Pre švajčiarsky tím Tudor Pro Cycling vybojoval prvé etapové víťazstvo na Grand Tour v histórii.
Dve etapové víťazstvá má na konte aj Van Aert, ktorý je pred záverečnými etapami lídrom bodovacej súťaže a zrejme získa zelený dres.
Priebežné poradie po 15. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
52:05:56 h
2.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 2:06 min
3.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 2:10 min
4.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 4:24 min
5.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 5:44 min
6.
Jakob Omrzel
Bahrain Victorious
+ 6:14 min