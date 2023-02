Vyhral v deň svojich narodenín. Na jeho sólo nestačili ani veľkí favoriti

Na vrchol Jebel Jais prišiel so 14-sekundovým náskokom pred Belgičanom Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step), ktorý zvíťazil v súboji o druhé miesto pred Britom Adamom Yatesom (UAE Team Emirates).

Úradujúci svetový šampión sa však vďaka druhej priečke dostal na čelo priebežného poradia a do ďalšej etapy odštartuje v červenom drese.

"V záverečných kilometroch som mal pochybnosti, že by sa (Evenepoel a Yates) mohli vrátiť a dostihnúť ma, ale stále som mal silu bojovať ďalej," povedal pre cyclingnews.com Rubio, ktorý mal z triumfu veľkú radosť.

Rubio triumfoval v deň svojich 25. narodenín. Spolu so svojim tímovým kolegom Albertom Torresom zaútočil 10 kilometrov pred cieľom a náskok si udržal.

"Pre mňa a pre moju kariéru je to veľmi špeciálny moment. V predchádzajúcich rokoch som mal veľa problémov a nemal som príležitosť prejaviť svoj talent tak, ako by som chcel. Pre mňa a moju rodinu je to neuveriteľný deň.

Dúfam, že teraz budem môcť pokračovať na rovnakej ceste. Lepší narodeninový darček som si ani nemohol želať," poznamenal Kolumbijčan, ktorý dosiahol vôbec prvé profesionálne víťazstvo.