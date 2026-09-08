Na kruhovom objazde nedostal prednosť. Hviezdu z tímu Kubiša zrazila motorka

Holandského cyklistu Dylana Groenewegena počas pondelkového tréningu zrazil motocykel, ktorý mu podľa médií nedal prednosť na kruhovom objazde.
Víťaz šiestich etáp Tour de France na sociálnej sieti uviedol, že z nehody vyviazol bez vážnych zranení.
"Motorka - Dylan 1:0," napísal Groenewegen v príbehu na instagrame k fotografii svojho zničeného kola. "Mám natrhnutý sval okolo rebier. Vyviazol som bez vážnych zranení, mám šťastie, že to nedopadlo horšie, "dodal tridsaťtriročný elitný spurtér v príspevku s ďalšími fotografiami.
Kolega Lukáša Kubiša z tímu Unibet Rose Rockets zatiaľ nevie, ako zranenie ovplyvní jeho jesenný program.
"Na bicykli jazdiť môžem, ale kvôli bolesti okolo rebier sa dá ťažko povedať, čo toto zranenie bude znamenať pre ďalšie preteky. Uvidíme, ako sa to vyvinie a budeme na to reagovať," uviedol Groenewegen, ktorý tento rok zaznamenal štyri víťazstvá.