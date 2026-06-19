    VIDEO: Pelotón nestihol dobehnúť únik. Víťazstvo oslavuje Pogačarov kolega

    Jhonatan Narvaez
    Jhonatan Narvaez (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|19. jún 2026 o 18:52
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    V celkovom poradí nenastali žiadne zmeny.

    Okolo Švajčiarska 2026

    Výsledky 3. etapy (Bad Ragaz-Bad Ragaz, 157,9 km):

    1.

    Jhonatan Narvaez

    Ekvádor

    UAE Team Emirates

    3:34:46 h

    2.

    Xandro Meurisse

    Španielsko

    Q36.5 Pro Cycling

    + 0 s

    3.

    Magnus Cort

    Dánsko

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    4.

    Marijn Van Den Berg

    Holandsko

    EF Education-EasyPost

    + 0 s

    5.

    Mathieu Van Der Poel

    Holandsko

    Alpecin-Premier Tech

    + 0 s

    6.

    Corbin Strong

    Nový Zéland

    NSN Cycling

    + 0 s

    Ekvádorský cyklista Jhonatan Narvaez sa stal víťazom kopcovitej 3. etapy pretekov Okolo Švajčiarska.

    Na 157,9 km dlhej trati so štartom a cieľom v obci Bad Ragaz triumfoval pred svojím kolegom z úniku Belgičanom Xandrom Meurisseom, tretí skončil Dán Magnus Cort.

    Pozíciu lídra celkového poradia si udržal Narvaezov spolujazdec z tímu SAE Emirates Slovinec Tadej Pogačar, ktorý má pred Ekvádorčanom Ricardom Carapazom náskok 2:50 min.

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    Narvaez a Maurisse boli v úniku 100 km a v závere ich pelotón takmer dostihol. Narvaez, ktorý hýril aktivitou aj počas tohtoročného Gira d´Italia, nasadil 150 metrov pred cieľom k špurtu a prišiel si po etapový vavrín.

    Priebežné poradie po 3. etape

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates - XRG

    10:29:52 h

    2.

    Richard Carapaz

    Ekvádor

    EF Education - EasyPost

    + 2:50 min

    3.

    Andrea Bagioli

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 3:07 min

    4.

    Mathias Vacek

    Česko

    Lidl - Trek

    + 4:16 min

    5.

    Finlay Pickering

    Veľká Británia

    Jayco AlUla

    + 4:41 min

    6.

    Ilan Van Wilder

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 4:44 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Jhonatan Narvaez
    Jhonatan Narvaez
    VIDEO: Pelotón nestihol dobehnúť únik. Víťazstvo oslavuje Pogačarov kolega
    dnes 18:52
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    Domov»Cyklistika»VIDEO: Pelotón nestihol dobehnúť únik. Víťazstvo oslavuje Pogačarov kolega