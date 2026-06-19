VIDEO: Pelotón nestihol dobehnúť únik. Víťazstvo oslavuje Pogačarov kolega

Okolo Švajčiarska 2026
Výsledky 3. etapy (Bad Ragaz-Bad Ragaz, 157,9 km):
1.
Jhonatan Narvaez
Ekvádor
UAE Team Emirates
3:34:46 h
2.
Xandro Meurisse
Španielsko
Q36.5 Pro Cycling
+ 0 s
3.
Magnus Cort
Dánsko
Uno-X Mobility
+ 0 s
4.
Marijn Van Den Berg
Holandsko
EF Education-EasyPost
+ 0 s
5.
Mathieu Van Der Poel
Holandsko
Alpecin-Premier Tech
+ 0 s
6.
Corbin Strong
Nový Zéland
NSN Cycling
+ 0 s
Ekvádorský cyklista Jhonatan Narvaez sa stal víťazom kopcovitej 3. etapy pretekov Okolo Švajčiarska.
Na 157,9 km dlhej trati so štartom a cieľom v obci Bad Ragaz triumfoval pred svojím kolegom z úniku Belgičanom Xandrom Meurisseom, tretí skončil Dán Magnus Cort.
Pozíciu lídra celkového poradia si udržal Narvaezov spolujazdec z tímu SAE Emirates Slovinec Tadej Pogačar, ktorý má pred Ekvádorčanom Ricardom Carapazom náskok 2:50 min.
VIDEO: Zostrih tretej etapy Okolo Švajčiarska 2026
Narvaez a Maurisse boli v úniku 100 km a v závere ich pelotón takmer dostihol. Narvaez, ktorý hýril aktivitou aj počas tohtoročného Gira d´Italia, nasadil 150 metrov pred cieľom k špurtu a prišiel si po etapový vavrín.
Priebežné poradie po 3. etape
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates - XRG
10:29:52 h
2.
Richard Carapaz
Ekvádor
EF Education - EasyPost
+ 2:50 min
3.
Andrea Bagioli
Taliansko
Lidl - Trek
+ 3:07 min
4.
Mathias Vacek
Česko
Lidl - Trek
+ 4:16 min
5.
Finlay Pickering
Veľká Británia
Jayco AlUla
+ 4:41 min
6.
Ilan Van Wilder
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 4:44 min