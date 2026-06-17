Exhibícia najväčšieho favorita. Pogačar rozdrvil konkurenciu hneď v úvode Okolo Švajčiarska

Okolo Švajčiarska 2026
Výsledky 1. etapy: (Sondrio - Sondrio, 144 km):
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates - XRG
3:28:51 h
2.
Richard Carapaz
Ekvádor
EF Education - EasyPost
+ 2:14 min
3.
Andrea Bagioli
Taliansko
Lidl - Trek
+ 2:29 min
4.
Ilan Van Wilder
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 4:02 min
5.
Mathias Vacek
Česko
Lidl - Trek
+ 4:02 min
6.
Brandon McNulty
USA
UAE Emirates - XRG
+ 4:02 min
Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape pretekov Okolo Švajčiarska po dlhom sólovom úniku.
Jazdec tímu UAE Emirates zaútočil po rýchlostnej prémii približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal desiate víťazstvo v sezóne.
Švajčiarske podujatie sa tento rok jazdí iba päť dní, čo je na preteky World Tour nezvyčajne krátky formát.
Skrátený program však prilákal viaceré veľké mená. Okrem Pogačara sa na štart postavili aj Mathieu van der Poel, Primož Roglič, Lenny Martinez, Romain Gregoire či Matthew Brennan.
VIDEO: Zábery z 1. etapy pretekov Okolo Švajčiarska 2026
Vo víťaznej zbierke fenomenálneho Slovinca tieto preteky ešte chýbajú, no hneď v prvej etape si vytvoril viac ako pohodlný náskok.
Do cieľa prišiel s náskokom 2:13 minúty pred Richardom Carapazom, tretí finišoval Talian Andrea Bagioli. Najlepší z pelotónu stratili vyše štyroch minút, pričom na výbornom 5. mieste finišoval Čech Mathias Vacek.
Priebežné poradie po 1. etape
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates - XRG
3:28:37 h
2.
Richard Carapaz
Ekvádor
EF Education - EasyPost
+ 2:22 min
3.
Andrea Bagioli
Taliansko
Lidl - Trek
+ 2:39 min
4.
Ilan Van Wilder
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 4:16 min
5.
Mathias Vacek
Česko
Lidl - Trek
+ 4:16 min
6.
Brandon McNulty
USA
UAE Emirates - XRG
+ 4:16 min