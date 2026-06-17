    Exhibícia najväčšieho favorita. Pogačar rozdrvil konkurenciu hneď v úvode Okolo Švajčiarska

    Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape Okolo Švajčiarska 2026.
    Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape Okolo Švajčiarska 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|17. jún 2026 o 18:13
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    Zaútočil približne 70 km pred cieľom a pripísal si 10. víťazstvo v sezóne.

    Okolo Švajčiarska 2026

    Výsledky 1. etapy: (Sondrio - Sondrio, 144 km):

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates - XRG

    3:28:51 h

    2.

    Richard Carapaz

    Ekvádor

    EF Education - EasyPost

    + 2:14 min

    3.

    Andrea Bagioli

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 2:29 min

    4.

    Ilan Van Wilder

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 4:02 min

    5.

    Mathias Vacek

    Česko

    Lidl - Trek

    + 4:02 min

    6.

    Brandon McNulty

    USA

    UAE Emirates - XRG

    + 4:02 min

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape pretekov Okolo Švajčiarska po dlhom sólovom úniku.

    Jazdec tímu UAE Emirates zaútočil po rýchlostnej prémii približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal desiate víťazstvo v sezóne.

    Švajčiarske podujatie sa tento rok jazdí iba päť dní, čo je na preteky World Tour nezvyčajne krátky formát.

    Skrátený program však prilákal viaceré veľké mená. Okrem Pogačara sa na štart postavili aj Mathieu van der Poel, Primož Roglič, Lenny Martinez, Romain Gregoire či Matthew Brennan.

    VIDEO: Zábery z 1. etapy pretekov Okolo Švajčiarska 2026

    Vo víťaznej zbierke fenomenálneho Slovinca tieto preteky ešte chýbajú, no hneď v prvej etape si vytvoril viac ako pohodlný náskok.

    Do cieľa prišiel s náskokom 2:13 minúty pred Richardom Carapazom, tretí finišoval Talian Andrea Bagioli. Najlepší z pelotónu stratili vyše štyroch minút, pričom na výbornom 5. mieste finišoval Čech Mathias Vacek.

    Priebežné poradie po 1. etape

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates - XRG

    3:28:37 h

    2.

    Richard Carapaz

    Ekvádor

    EF Education - EasyPost

    + 2:22 min

    3.

    Andrea Bagioli

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 2:39 min

    4.

    Ilan Van Wilder

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 4:16 min

    5.

    Mathias Vacek

    Česko

    Lidl - Trek

    + 4:16 min

    6.

    Brandon McNulty

    USA

    UAE Emirates - XRG

    + 4:16 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape Okolo Švajčiarska 2026.
    Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape Okolo Švajčiarska 2026.
    Exhibícia najväčšieho favorita. Pogačar rozdrvil konkurenciu hneď v úvode Okolo Švajčiarska
    dnes 18:13
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