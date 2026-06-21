VIDEO: Pogačar ovládol generálku na Tour, vo Švajčiarsku mu patrila aj posledná etapa

Okolo Švajčiarska 2026
Výsledky 5. etapy (Villars sur Ollon - Villars sur Ollon, 150,70 km):
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates-XRG
26:37 min
2.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrajn Victorious
+7 s
3.
Bart Lemmen
Holandsko
Visma
+1:33 min
4.
Jarno Widar
Belgicko
Lotto Intermarché
+1:53 min
5.
Matthew Riccitello
USA
Decathlon CMA CGM Team
+1:55 min
6.
Enric Mas
Španielsko
Movistar Team
+1:55 min
Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval na pretekoch kategórie WorldTour Okolo Švajčiarska. V záverečnej kráľovskej etape potvrdil celkové prvenstvo ďalším etapovým víťazstvom a úspešne tak absolvoval generálku na Tour de France.
Skvelý výsledok dosiahol aj český pretekár Mathias Vacek, ktorý v nedeľu finišoval na dvanástom mieste a udržal si tretiu priečku v konečnom poradí.
Pogačar dnes korunoval svoju dominanciu vo Švajčiarsku tretím etapovým víťazstvom. V záverečnom stúpaní sa osem kilometrov pred cieľom vydal z hlavnej skupiny stíhať utečencov a snahu korunoval zhruba 800 m pred páskou vo Villars-sur-Ollon, kedy sa prehnal okolo vedúceho Lennyho Martineza. Francúz napokon skončil druhý so sedemsekundovým odstupom.
Štvornásobný víťaz "Starej dámy" Pogačar celkovo zvíťazil pred Carapazom o 6:32 minúty, Vacek na Ekvádorca stratil len 20 sekúnd.
Najslávnejšie preteky sveta Tour de France tento rok štartujú 4. júla.
VIDEO: Zostrih piatej etapy Okolo Švajčiarska 2026
Konečné poradie po 5. etape
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates - XRG
15:08:43 h
2.
Richard Carapaz
Ekvádor
EF Education - EasyPost
+ 6:32 min
3.
Mathias Vacek
Česko
Lidl - Trek
+ 6:53 min
4.
Tobias Foss
Nórsko
Netcompany INEOS
+ 7:34 min
5.
Ilan van Wilder
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 7:51 min
6.
Brandon McNulty
USA
UAE Emirates - XRG
+ 7:53 min