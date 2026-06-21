    VIDEO: Pogačar ovládol generálku na Tour, vo Švajčiarsku mu patrila aj posledná etapa

    Tadej Pogačar
    Tadej Pogačar (Autor: TASR/Keystone via AP)
    ČTK|21. jún 2026 o 18:52
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    Slovinec zvíťazil v celkovom hodnotení s veľkým náskokom.

    Okolo Švajčiarska 2026

    Výsledky 5. etapy (Villars sur Ollon - Villars sur Ollon, 150,70 km):

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates-XRG

    26:37 min

    2.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrajn Victorious

    +7 s

    3.

    Bart Lemmen

    Holandsko

    Visma

    +1:33 min

    4.

    Jarno Widar

    Belgicko

    Lotto Intermarché

    +1:53 min

    5.

    Matthew Riccitello

    USA

    Decathlon CMA CGM Team

    +1:55 min

    6.

    Enric Mas

    Španielsko

    Movistar Team

    +1:55 min

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval na pretekoch kategórie WorldTour Okolo Švajčiarska. V záverečnej kráľovskej etape potvrdil celkové prvenstvo ďalším etapovým víťazstvom a úspešne tak absolvoval generálku na Tour de France.

    Skvelý výsledok dosiahol aj český pretekár Mathias Vacek, ktorý v nedeľu finišoval na dvanástom mieste a udržal si tretiu priečku v konečnom poradí.

    Pogačar dnes korunoval svoju dominanciu vo Švajčiarsku tretím etapovým víťazstvom. V záverečnom stúpaní sa osem kilometrov pred cieľom vydal z hlavnej skupiny stíhať utečencov a snahu korunoval zhruba 800 m pred páskou vo Villars-sur-Ollon, kedy sa prehnal okolo vedúceho Lennyho Martineza. Francúz napokon skončil druhý so sedemsekundovým odstupom.

    Štvornásobný víťaz "Starej dámy" Pogačar celkovo zvíťazil pred Carapazom o 6:32 minúty, Vacek na Ekvádorca stratil len 20 sekúnd.

    Najslávnejšie preteky sveta Tour de France tento rok štartujú 4. júla.

    VIDEO: Zostrih piatej etapy Okolo Švajčiarska 2026

    Konečné poradie po 5. etape

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates - XRG

    15:08:43 h

    2.

    Richard Carapaz

    Ekvádor

    EF Education - EasyPost

    + 6:32 min

    3.

    Mathias Vacek

    Česko

    Lidl - Trek

    + 6:53 min

    4.

    Tobias Foss

    Nórsko

    Netcompany INEOS

    + 7:34 min

    5.

    Ilan van Wilder

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 7:51 min

    6.

    Brandon McNulty

    USA

    UAE Emirates - XRG

    + 7:53 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Tadej Pogačar
    Tadej Pogačar
    VIDEO: Pogačar ovládol generálku na Tour, vo Švajčiarsku mu patrila aj posledná etapa
    dnes 18:52|1
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    Domov»Cyklistika»VIDEO: Pogačar ovládol generálku na Tour, vo Švajčiarsku mu patrila aj posledná etapa