    Český majster ustál útok Pogačara a spolu naháňali únik. Napokon im chýbalo zopár sekúnd

    Prvý v poradí Romain Gregoire z Francúzska z tímu Groupama-FDJ United oslavuje pri prejazde cieľom počas druhej etapy.
    Prvý v poradí Romain Gregoire z Francúzska z tímu Groupama-FDJ United oslavuje pri prejazde cieľom počas druhej etapy. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|18. jún 2026 o 18:19
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    Šesťčlenná skupina doviedla svoje snaženie až do víťazného konca.

    Okolo Švajčiarska 2026

    Výsledky 2. etapy: (Locarno – Locarno, 157,7 km):

    1.

    Romain Grégoire

    Francúzsko

    Groupama-FDJ

    3:26:25 h

    2.

    Marcel Camprubi

    Španielsko

    Q36.5 Pro Cycling

    + 0 s

    3.

    Bart Lemmen

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    4.

    Filippo Zana

    Taliansko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    5.

    Finlay Pickering

    Veľká Británia

    Jayco AlUla

    + 2 s

    6.

    Emiel Verstrynge

    Belgicko

    Alpecin-Premier Tech

    + 4 s

    Francúzsky cyklista Romain Grégoire zvíťazil v 2. etape pretekov Okolo Švajčiarska, ktorá merala 157,7 km a štart i cieľ mala v meste Locarno.

    Jazdec tímu Groupama-FDJ zdolal vo finiši Španiela Marcela Camprubiho (Q36.5 Pro Cycling) i Holanďana Lemmena (Visma–Lease a Bike).

    Vo štvrtkovej zvlnenej etape uspel celodenný únik. Šesťčlenná skupina doviedla svoje snaženie až do víťazného konca, pričom v záverečnom špurte mal najviac síl Grégoire.

    Najväčší favorit na celkové prvenstvo Tadej Pogačar z SAE Team Emirates finišoval na ôsmom mieste s odstupom štyroch sekúnd na víťaza.

    VIDEO: Zábery z 1. etapy pretekov Okolo Švajčiarska 2026

    Slovincovmu tempu stačil jediný vážny súper - Čech Mathias Vacek skončil tesne pred ním na siedmej priečke.

    Pogačar si tak upevnil vedenie v celkovom poradí, druhý Ekvádorčan Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) za ním zaostáva už o 2:50 min., tretí je Talian Andrea Bagioli (+3:07) a štvrtý Vacek (+4:16).

    Priebežné poradie po 2. etape

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates - XRG

    6:55:06 h

    2.

    Richard Carapaz

    Ekvádor

    EF Education - EasyPost

    + 2:50 min

    3.

    Andrea Bagioli

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 3:07 min

    4.

    Mathias Vacek

    Česko

    Lidl - Trek

    + 4:16 min

    5.

    Finlay Pickering

    Veľká Británia

    Jayco AlUla

    + 4:41 min

    6.

    Ilan Van Wilder

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 4:44 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Prvý v poradí Romain Gregoire z Francúzska z tímu Groupama-FDJ United oslavuje pri prejazde cieľom počas druhej etapy.
    Prvý v poradí Romain Gregoire z Francúzska z tímu Groupama-FDJ United oslavuje pri prejazde cieľom počas druhej etapy.
    Český majster ustál útok Pogačara a spolu naháňali únik. Napokon im chýbalo zopár sekúnd
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    Domov»Cyklistika»Český majster ustál útok Pogačara a spolu naháňali únik. Napokon im chýbalo zopár sekúnd