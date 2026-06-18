Český majster ustál útok Pogačara a spolu naháňali únik. Napokon im chýbalo zopár sekúnd

Okolo Švajčiarska 2026
Výsledky 2. etapy: (Locarno – Locarno, 157,7 km):
1.
Romain Grégoire
Francúzsko
Groupama-FDJ
3:26:25 h
2.
Marcel Camprubi
Španielsko
Q36.5 Pro Cycling
+ 0 s
3.
Bart Lemmen
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
4.
Filippo Zana
Taliansko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
5.
Finlay Pickering
Veľká Británia
Jayco AlUla
+ 2 s
6.
Emiel Verstrynge
Belgicko
Alpecin-Premier Tech
+ 4 s
Francúzsky cyklista Romain Grégoire zvíťazil v 2. etape pretekov Okolo Švajčiarska, ktorá merala 157,7 km a štart i cieľ mala v meste Locarno.
Jazdec tímu Groupama-FDJ zdolal vo finiši Španiela Marcela Camprubiho (Q36.5 Pro Cycling) i Holanďana Lemmena (Visma–Lease a Bike).
Vo štvrtkovej zvlnenej etape uspel celodenný únik. Šesťčlenná skupina doviedla svoje snaženie až do víťazného konca, pričom v záverečnom špurte mal najviac síl Grégoire.
Najväčší favorit na celkové prvenstvo Tadej Pogačar z SAE Team Emirates finišoval na ôsmom mieste s odstupom štyroch sekúnd na víťaza.
VIDEO: Zábery z 1. etapy pretekov Okolo Švajčiarska 2026
Slovincovmu tempu stačil jediný vážny súper - Čech Mathias Vacek skončil tesne pred ním na siedmej priečke.
Pogačar si tak upevnil vedenie v celkovom poradí, druhý Ekvádorčan Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) za ním zaostáva už o 2:50 min., tretí je Talian Andrea Bagioli (+3:07) a štvrtý Vacek (+4:16).
Priebežné poradie po 2. etape
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates - XRG
6:55:06 h
2.
Richard Carapaz
Ekvádor
EF Education - EasyPost
+ 2:50 min
3.
Andrea Bagioli
Taliansko
Lidl - Trek
+ 3:07 min
4.
Mathias Vacek
Česko
Lidl - Trek
+ 4:16 min
5.
Finlay Pickering
Veľká Británia
Jayco AlUla
+ 4:41 min
6.
Ilan Van Wilder
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 4:44 min