VIDEO: Pogačar vyhral časovku a mieri za celkovým triumfom. Darilo sa aj Čechovi

Okolo Švajčiarska 2026
Výsledky 4. etapy Aarburg – Aarburg (23,7 km - časovka):
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates-XRG
26:37 min
2.
Mathieu Van der Poel
Holandsko
Alpecin-Premier Tech
+ 1 s
3.
Tobias Foss
Nórsko
Netcompany INEOS
+ 7 s
4.
Mathias Vacek
ČR
Lidl-Trek
+ 11 s
5.
Tim Wellens
Belgicko
UAE Emirates-XRG
+ 13 s
6.
Felix Grossschartner
Rakúsko
UAE Emirates-XRG
+ 28 s
Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v časovke na pretekoch Okolo Švajčiarska, čím si upevnil vedenie v celkovom poradí pred záverečnou nedeľňajšou etapou.
Skvelý výkon predviedol aj Čech Mathias Vacek, ktorý skončil štvrtý a posunul sa na priebežné tretie miesto.
Pogačar na 23,7 km dlhej trase v Aarburgu tesne porazil Holanďana Mathieua Van der Poela o jedinú sekundu. Pred nedeľňajšou kráľovskou etapou tak má na čele celkovej klasifikácie komfortný náskok 4:22 minúty pred Richardom Carapazom z Ekvádoru.
Iba o ďalších päť sekúnd je na tretej priečke práve Vacek, ktorý za hviezdnym Slovinskom zaostal o jedenásť sekúnd a od tretieho Tobiasa Fossa z Nórska ho delili štyri sekundy.
Štvornásobný víťaz Tour de France Pogačar nadviazal na svoj triumf z úvodnej etapy a hneď pri svojom debute na tejto tradičnej generálke mieri za celkovým víťazstvom.
Definitívne ho bude musieť potvrdiť v nedeľu, keď na pelotón čaká náročných 151 km s takmer 4500 výškovými metrami a dvojitým prejazdom Col de la Croix.
VIDEO: Zostrih štvrtej etapy Okolo Švajčiarska 2026
Priebežné poradie po 4. etape
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates - XRG
10:56:29 h
2.
Richard Carapaz
Ekvádor
EF Education - EasyPost
+ 4:22 min
3.
Mathias Vacek
Česko
Lidl - Trek
+ 4:27 min
4.
Andrea Bagioli
Taliansko
Lidl - Trek
+ 4:46 min
5.
Brandon McNulty
USA
UAE Emirates - XRG
+ 4:41 min
6.
Tobias Foss
Nórsko
Netcompany INEOS
+ 5:19 min