    VIDEO: Pogačar vyhral časovku a mieri za celkovým triumfom. Darilo sa aj Čechovi

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar počas individuálnej časovky 4.etapy cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar počas individuálnej časovky 4.etapy cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska (Autor: TASR/Keystone via AP)
    ČTK|20. jún 2026 o 18:36
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    Slovinec zvíťazil v časovke len o jednu sekundu.

    Okolo Švajčiarska 2026

    Výsledky 4. etapy Aarburg – Aarburg (23,7 km - časovka):

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates-XRG

    26:37 min

    2.

    Mathieu Van der Poel

    Holandsko

    Alpecin-Premier Tech

    + 1 s

    3.

    Tobias Foss

    Nórsko

    Netcompany INEOS

    + 7 s

    4.

    Mathias Vacek

    ČR

    Lidl-Trek

    + 11 s

    5.

    Tim Wellens

    Belgicko

    UAE Emirates-XRG

    + 13 s

    6.

    Felix Grossschartner

    Rakúsko

    UAE Emirates-XRG

    + 28 s

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v časovke na pretekoch Okolo Švajčiarska, čím si upevnil vedenie v celkovom poradí pred záverečnou nedeľňajšou etapou.

    Skvelý výkon predviedol aj Čech Mathias Vacek, ktorý skončil štvrtý a posunul sa na priebežné tretie miesto.

    Pogačar na 23,7 km dlhej trase v Aarburgu tesne porazil Holanďana Mathieua Van der Poela o jedinú sekundu. Pred nedeľňajšou kráľovskou etapou tak má na čele celkovej klasifikácie komfortný náskok 4:22 minúty pred Richardom Carapazom z Ekvádoru.

    Iba o ďalších päť sekúnd je na tretej priečke práve Vacek, ktorý za hviezdnym Slovinskom zaostal o jedenásť sekúnd a od tretieho Tobiasa Fossa z Nórska ho delili štyri sekundy.

    Štvornásobný víťaz Tour de France Pogačar nadviazal na svoj triumf z úvodnej etapy a hneď pri svojom debute na tejto tradičnej generálke mieri za celkovým víťazstvom.

    Definitívne ho bude musieť potvrdiť v nedeľu, keď na pelotón čaká náročných 151 km s takmer 4500 výškovými metrami a dvojitým prejazdom Col de la Croix.

    VIDEO: Zostrih štvrtej etapy Okolo Švajčiarska 2026

    Priebežné poradie po 4. etape

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates - XRG

    10:56:29 h

    2.

    Richard Carapaz

    Ekvádor

    EF Education - EasyPost

    + 4:22 min

    3.

    Mathias Vacek

    Česko

    Lidl - Trek

    + 4:27 min

    4.

    Andrea Bagioli

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 4:46 min

    5.

    Brandon McNulty

    USA

    UAE Emirates - XRG

    + 4:41 min

    6.

    Tobias Foss

    Nórsko

    Netcompany INEOS

    + 5:19 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar počas individuálnej časovky 4.etapy cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar počas individuálnej časovky 4.etapy cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska
    VIDEO: Pogačar vyhral časovku a mieri za celkovým triumfom. Darilo sa aj Čechovi
    dnes 18:36
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    Domov»Cyklistika»VIDEO: Pogačar vyhral časovku a mieri za celkovým triumfom. Darilo sa aj Čechovi