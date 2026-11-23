Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) potrestala bývalého španielskeho cyklistu Delia Fernandeza štvorročným zákazom činnosti za porušenie antidopingových pravidiel v súvislosti s biologickým pasom.
ITA vo svojom stanovisku uviedla: „V prípade Delia Fernándeza Cruza dospeli nezávislí experti jednomyseľne k záveru, že zmeny v hodnotách jeho biologického pasu boli s vysokou pravdepodobnosťou spôsobené použitím zakázanej látky alebo metódy.
Zistenia sa týkali vzoriek odobratých počas pretekov Okolo Portugalska 28. júla a 5. augusta 2015, ako aj 15. a 17. augusta 2023.“
Rozhodnutie znamená, že 40-ročný Fernández, ktorý ukončil kariéru na konci roka 2025, nesmie súťažiť do 11. novembra 2030.
Zároveň mu anulovali výsledky z dvoch období kariéry – od 20. júla 2015, keď bola odobratá prvá vzorka s abnormálnymi hodnotami, do 27. júla 2019 a následne od 27. júla 2019 do 9. augusta 2023.
V dôsledku anulovania výsledkov Fernandez prichádza aj o celkové víťazstvo na pretekoch Okolo Rakúska v roku 2017.
K tomuto triumfu sa pritom dostal po tom, čo o titul prišiel pôvodný víťaz Stefan Denifl, ktorého usvedčili v kauze spojenej s krvným dopingom.
Prvenstvo z týchto pretekov by teraz mal získať jazdec, ktorý pôvodne skončil na treťom mieste – Miguel Angel Lopez. Ten je však momentálne tiež suspendovaný za vlastné porušenie antidopingových pravidiel.