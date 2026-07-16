Austrálčan spadol na Tour, prišiel o časť palca. Som o desať gramov ľahší, žartoval

Na štarte 12. etapy Tour de France 2026 organizátori evidujú desať pretekárov, ktorí najslávnejšie preteky nedokončia.
- 12. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
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Jedným z nich je austrálsky cyklista Chris Harper, ktorý musel odstúpiť po vážnom páde v utorkovej 10. etape.
Jazdec tímu Pinarello Q36.5 spadol približne 25 kilometrov pred cieľom na zjazde zo stúpania Puy Mary v tej istej zákrute, v ktorej krátko pred ním havaroval aj líder švajčiarskej stajne Tom Pidcock.
Kým Brit sa dokázal rýchlo vrátiť do pelotónu, Harper utrpel vážne zranenie ľavej ruky.
Napriek tomu etapu dokončil, do cieľa však prišiel s viac než polhodinovou stratou na víťaza Tadeja Pogačara.
Vyšetrenia po etape odhalili vážne poranenie ľavého palca, ktoré si vyžiadalo okamžitú operáciu.
Tridsaťjedenročný Austrálčan následne odstúpil z pretekov. Na sociálnej sieti Instagram prezradil, že pri zákroku prišiel o časť palca.
„Odstúpiť z akýchkoľvek cyklistických pretekov je nepríjemné, ale o to viac to bolí, keď musíte odstúpiť z tých najväčších,“ napísal Harper.
„Keď sa na to pozriem pozitívne, som teraz asi o desať gramov ľahší," dodal s veľkou dávkou humoru.
Zároveň poďakoval tímu za podporu a dodal, že verí v rýchle zotavenie a návrat do pretekov v druhej polovici sezóny.
Športový riaditeľ tímu Pinarello Q36.5 Kurt Bogaerts po etape naznačil, že k sérii pádov mohol prispieť povrch vozovky.
Podľa jeho slov sa na ceste nachádzal uvoľnený materiál, pravdepodobne v dôsledku vysokých teplôt alebo úpravy asfaltu, ktorá mala zabrániť jeho mäknutiu.
„Na ceste bol uvoľnený materiál, možno v dôsledku horúčavy. Bolo to na mieste, kde to jazdci vôbec nečakali,“ povedal Bogaerts.
Harperovo odstúpenie je nepríjemnou stratou aj pre Toma Pidcocka, keďže Austrálčan patril medzi jeho kľúčových pomocníkov do horských etáp.
Pre Harpera bola účasť na tohtoročnej Tour treťou v kariére.
Celkové poradia po 11. etape
Žltý dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
39:25:08 h
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 3:36 min
3.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:06 min
4.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 4:22 min
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 4:35 min
6.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:44 min
7.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 5:08 min
8.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 5:45 min
9.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 6:34 min
10.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 11:49 min
Zelený dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
319 b
2.
Biniam Girmay
NSN Cycling
276 b
3.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
225 b
4.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
215 b
5.
Max Kanter
XDS Astana
205 b
6.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
160 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
107 b
9.
Anthony Turgis
TotalEnergies
105 b
10.
Huub Artz
Lotto Intermarché
94 b
Bodkovaný dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
42 b
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
27 b
3.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
19 b
4.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
18 b
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
18 b
6.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
17 b
7.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
16 b
8.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
16 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
14 b
10.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
12 b
Biely dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
39:29:30 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 13 s
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 46 s
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 2:12 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 9:16 min
6.
Ramses Debruyne
Alpecin - Premier Tech
+ 11:51 min
7.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 16:10 min
8.
Lennert Van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 34:24 min
9.
Mathias Vacek
Lidl - Trek
+ 48:57 min
10.
Alex Baudin
EF Education - Easypost
+ 1:01:24 h
Tímová klasifikácia:
Poradie
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
118:13:29 h
2.
UAE Emirates - XRG
+ 24:18 min
3.
Visma Lease a Bike
+ 38:51 min
4.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 44:28 min
5.
Decathlon CMA CGM Team
+ 1:08:03 h
6.
EF Education EasyPost
+ 1:24:23 h