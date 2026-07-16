    16.07.2026 13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
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    rovinatý
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    Austrálčan spadol na Tour, prišiel o časť palca. Som o desať gramov ľahší, žartoval

    Austrálsky cyklista Chris Harper na začiatku Tour de France 2026.
    Austrálsky cyklista Chris Harper na začiatku Tour de France 2026. (Autor: REUTERS)
    Martin Turčin|16. júl 2026 o 12:37
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    Chris Harper v 10. etape Tour de France 2026 utrpel vážne zranenie ľavej ruky.

    Na štarte 12. etapy Tour de France 2026 organizátori evidujú desať pretekárov, ktorí najslávnejšie preteky nedokončia.

    Jedným z nich je austrálsky cyklista Chris Harper, ktorý musel odstúpiť po vážnom páde v utorkovej 10. etape.

    Jazdec tímu Pinarello Q36.5 spadol približne 25 kilometrov pred cieľom na zjazde zo stúpania Puy Mary v tej istej zákrute, v ktorej krátko pred ním havaroval aj líder švajčiarskej stajne Tom Pidcock.

    Kým Brit sa dokázal rýchlo vrátiť do pelotónu, Harper utrpel vážne zranenie ľavej ruky.

    Napriek tomu etapu dokončil, do cieľa však prišiel s viac než polhodinovou stratou na víťaza Tadeja Pogačara.

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    Vyšetrenia po etape odhalili vážne poranenie ľavého palca, ktoré si vyžiadalo okamžitú operáciu.

    Tridsaťjedenročný Austrálčan následne odstúpil z pretekov. Na sociálnej sieti Instagram prezradil, že pri zákroku prišiel o časť palca.

    „Odstúpiť z akýchkoľvek cyklistických pretekov je nepríjemné, ale o to viac to bolí, keď musíte odstúpiť z tých najväčších,“ napísal Harper.

    „Keď sa na to pozriem pozitívne, som teraz asi o desať gramov ľahší," dodal s veľkou dávkou humoru.

    Zároveň poďakoval tímu za podporu a dodal, že verí v rýchle zotavenie a návrat do pretekov v druhej polovici sezóny.

    Športový riaditeľ tímu Pinarello Q36.5 Kurt Bogaerts po etape naznačil, že k sérii pádov mohol prispieť povrch vozovky.

    Podľa jeho slov sa na ceste nachádzal uvoľnený materiál, pravdepodobne v dôsledku vysokých teplôt alebo úpravy asfaltu, ktorá mala zabrániť jeho mäknutiu.

    „Na ceste bol uvoľnený materiál, možno v dôsledku horúčavy. Bolo to na mieste, kde to jazdci vôbec nečakali,“ povedal Bogaerts.

    Harperovo odstúpenie je nepríjemnou stratou aj pre Toma Pidcocka, keďže Austrálčan patril medzi jeho kľúčových pomocníkov do horských etáp.

    Pre Harpera bola účasť na tohtoročnej Tour treťou v kariére.

    Celkové poradia po 11. etape

    Žltý dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    39:25:08 h

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 3:36 min

    3.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:06 min

    4.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 4:22 min

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 4:35 min

    6.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:44 min

    7.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 5:08 min

    8.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 5:45 min

    9.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 6:34 min

    10.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 11:49 min

    Zelený dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    319 b

    2.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    276 b

    3.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    225 b

    4.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    215 b

    5.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    205 b

    6.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    160 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    107 b

    9.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    105 b

    10.

    NLD

    Huub Artz

    Lotto Intermarché

    94 b

    Bodkovaný dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    42 b

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    27 b

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    19 b

    4.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    18 b

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    18 b

    6.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    17 b

    7.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    16 b

    8.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    16 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    14 b

    10.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    12 b

    Biely dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    39:29:30 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 13 s

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 46 s

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 2:12 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 9:16 min

    6.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin - Premier Tech

    + 11:51 min

    7.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 16:10 min

    8.

    BEL

    Lennert Van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 34:24 min

    9.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl - Trek

    + 48:57 min

    10.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - Easypost

    + 1:01:24 h

    Tímová klasifikácia:

    Poradie

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    118:13:29 h

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 24:18 min

    3.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 38:51 min

    4.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 44:28 min

    5.

    FRA

    Decathlon CMA CGM Team

    + 1:08:03 h

    6.

    USA

    EF Education EasyPost

    + 1:24:23 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    16.07.2026
    13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    rovinatý
    rovinatý
    17.07.2026
    13:00
    13. etapa
    Dole > Belfort
    205,8 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    18.07.2026
    13:10
    14. etapa
    Mulhouse > Le Markstein
    155,3 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Austrálsky cyklista Chris Harper na začiatku Tour de France 2026.
    Austrálsky cyklista Chris Harper na začiatku Tour de France 2026.
    Austrálčan spadol na Tour, prišiel o časť palca. Som o desať gramov ľahší, žartoval
    Martin Turčindnes 12:37
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Austrálsky cyklista Chris Harper na začiatku Tour de France 2026.
    Austrálsky cyklista Chris Harper na začiatku Tour de France 2026.
    Austrálčan spadol na Tour, prišiel o časť palca. Som o desať gramov ľahší, žartoval
    Martin Turčindnes 12:37
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