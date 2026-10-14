    Telo jej matky ležalo vo vedľajšej miestnosti. Napriek tomu prišla dopingová kontrola

    Cavallarová
    Cavallarová (Autor: Instagram / cavallar.valentina)
    ČTK|14. okt 2026 o 17:31
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    Medzinárodná testovacia agentúra sa ospravedlnila rakúskej cyklistke.

    Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) sa ospravedlnila rakúskej cyklistke Valentine Cavallarovej za to, že ju podrobila dopingovej kontrole len niekoľko hodín po smrti jej matky.

    Kontrola sa navyše uskutočnila v dome pretekárky, pričom v susednej miestnosti ležalo telo jej zosnulej matky. Cavallarová sa na postup sťažovala na Instagrame.

    „Je nám nesmierne ľúto, že ste museli znášať ďalšie utrpenie v už aj tak bolestivom období,“ reagovala ITA na jej príspevok vo vyhlásení, z ktorého citovala rakúska agentúra APA.

    Agentúra, ktorá má na základe poverenia Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) na starosti antidopingové opatrenia, vyjadrila Cavallarovej a jej rodine úprimnú sústrasť.

    Cyklistickému webu Domestique uviedla, že po kontrole bola s 25-ročnou pretekárkou v kontakte a ospravedlnila sa jej.

    Cavallarová sa začiatkom týždňa zdôverila s tým, že dopingová kontrola, ktorú musela absolvovať krátko po smrti matky, bola neuveriteľne bolestivá, úplne nevhodná a neúctivá voči jej rodine.

    „Ukazuje to, ako ľahko zabúdame, že každý športovec je ľudská bytosť, ktorá má svoj život, rodinu a city, ktoré len tak nezmiznú, keď sa objavia povinnosti profesionálneho športu,“ napísala rakúska cyklistka.

    Zdôraznila, že verí v čistý šport. „Verím však aj tomu, že ľudskosť, súcit a rešpekt sa nikdy nesmú opomínať,“ dodala.

    ITA jej dala za pravdu. „Hoci sú antidopingové kontroly nevyhnutné na ochranu čistého športu, vždy sa musia vykonávať citlivo a s rešpektom k situácii športovcov.

    Ochrana čistého športu a rešpekt k človeku, ktorý stojí za každým športovcom, musia vždy ísť ruka v ruke,“ uviedla agentúra a dodala, že spätná väzba od Cavallarovej je pre ňu veľmi cenná.

    „Budeme naďalej povzbudzovať vás aj všetkých športovcov, aby ste vyjadrili akékoľvek obavy – či už počas dopingovej kontroly, alebo po nej.

    Umožní to ITA prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie správnej rovnováhy medzi bojom proti dopingu a právom každého športovca na súkromie a pohodlie,“ uviedla agentúra.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Cavallarová
    Cavallarová
    Telo jej matky ležalo vo vedľajšej miestnosti. Napriek tomu prišla dopingová kontrola
    dnes 17:31
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